PREMIOS DIAL 2026

Carlos Vives se suma a la lista de ganadores de los Premios Dial Tenerife 2026

El cantante colombiano actuará en la gala del 30º aniversario el próximo 12 de marzo en Santa Cruz de Tenerife.

Carlos Vives, ganador de los Premios Dial 2026

Carlos Vives, ganador de los Premios Dial 2026 / Grupo Prisa

Adolfo Rodríguez

Los Premios Dial Tenerife continúan desvelando los nombres que formarán parte de su esperada 30ª ediciónCarlos Vives suma al cartel de premiados en el que ya figuran nombres como Luis FonsiLaura PausiniLeire MartínezPablo AlboránSergio DalmaPablo LópezAmaralCafé QuijanoEzio OlivaMarta SánchezNil MolinerFunambulistaAntoñito MolinaDepolAntonio JoséMerche y Kany García. Además, Ana TorrojaLuz CasalMónica Naranjo y Antonio Carmona recibirán los Premios Dial a la Trayectoria

El cantante colombiano recogerá su premio y actuará el jueves 12 de marzo en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, en una noche que reunirá a muchas de las figuras más destacadas de la música en español.

Nacido en Santa Marta (Colombia) el 7 de agosto de 1961, Carlos Vives es uno de los grandes embajadores de la música latina en el mundo. Tras iniciar su carrera en la interpretación y la música durante los años ochenta, alcanzó proyección internacional en los noventa gracias a una propuesta innovadora que combinaba el vallenato y otros ritmos tradicionales colombianos con sonidos contemporáneos como el pop y el rock. Discos como Clásicos de la ProvinciaLa Tierra del Olvido o Déjame Entrar no solo revitalizaron la música colombiana, sino que marcaron a toda una generación. Ganador de múltiples Latin Grammy y reconocido con numerosos premios internacionales, Vives ha sabido mantener una carrera sólida, sumando éxitos y colaboraciones globales con artistas como ShakiraRicky MartinSebastián YatraDaddy Yankee o Mark Anthony, entre otros muchos, consolidándose como una de las voces imprescindibles del panorama musical en español.

Las últimas entradas para asistir a la gala de los Premios Dial Tenerife en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife están disponibles en la web de Dial.

