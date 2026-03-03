Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Canarios en Oriente MedioLocales vacíos en Santa CruzDetenido un hombre en busca y capturaCarnaval de Santa Cruz, millonarioSindicatos educativosRegina: la nueva borrasca en Canarias
instagramlinkedin

Tensión en Oriente Medio

Víctor Montero, canario en Dubái, relata los ataques de los últimos días: "Caían restos de misiles y drones"

Víctor Montero, diseñador y empresario canario, cuenta que pasaron "mucho miedo" este fin de semana pero que se encuentran "muy bien atendidos", a la espera de poder volar a Canarias

Víctor Montero, empresario canario en Dubái

Víctor Montero, empresario canario en Dubái / Cedida

Nayra Bajo de Vera

Nayra Bajo de Vera

Las Palmas de Gran Canaria

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán intensifican la tensión en Oriente Medio. Tras el asesinato del líder iraní, Alí Jameneí, y la amenaza de Trump de una venidera "gran ola" de ataques, también sus países vecinos se mantienen alerta ante el recrudecimiento de la guerra. Desde Dubái, un grupo de canarios relata el sonido de las sirenas antiaéreas que se escucharon a lo largo de este fin de semana, si bien aseguran que la ciudad se mantiene en relativa calma.

Víctor Montero, diseñador de interiores, viajó la semana pasada a Dubái junto con otros cinco empresarios canarios como parte del grupo Business Network International (BNI), cuyo objetivo es tender un "puente comercial" entre Canarias y Dubái a través de distintos proyectos. Ya habían finalizado sus reuniones y se preparaban para regresar a las Islas cuando se vieron sacudidos por la incertidumbre y el miedo.

Del miedo a la normalidad

"La tarde y la noche del sábado fueron muy difíciles, pasamos mucho miedo", rememora Víctor, si bien insiste en que la situación ha cambiado mucho desde entonces: "La ciudad está con total normalidad. Están todos los centros comerciales y las tiendas abiertas, todo el mundo trabajando, el metro funcionando. Queremos transmitir tranquilidad porque estamos viendo muchas imágenes en las redes y no se corresponden con la realidad".

Según ha podido ver, no ha caído ningún artefacto directamente en la ciudad al margen de "restos de drones y misiles" que fueron interceptados y destruidos antes de impactar. "Lo veíamos en el cielo y escuchábamos los ruidos también", relata.

Cierre del espacio aéreo

En cualquier caso, todavía permanece la inquietud de no saber cuándo podrán regresar a Canarias. Hace 48 horas que su vuelo fue cancelado porque, de momento, está paralizado el aeropuerto y todo el espacio aéreo permanece cerrado.

Noticias relacionadas y más

Mientras continúan a la espera, Víctor asegura que están "muy bien atendidos" en el hotel donde se hospedaron desde su llegada: "Sí tenemos que pagar las facturas, pero los hoteles se encargan directamente de enviar las facturas para que nos hagan el reembolso". Por otro lado, la información que han obtenido desde la Embajada Española todavía es limitada, si bien ya han recogido sus datos para llevar un registro.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Canarias cierra la estabilización: puestos fijos para 3.530 interinos
  2. Así es el volcán de Enmedio: el coloso submarino que separa Tenerife y Gran Canaria
  3. Un agricultor herreño prepara un nuevo manjar de la gastronomía de Canarias: las tuneras en escabeche
  4. La ciencia canaria llora la pérdida de Emilio Cuevas: 'Era uno de esos seres humanos que aparece cada mucho tiempo
  5. Ethyan, futbolista de Tenerife, vive el ataque de Irán a Qatar: 'Los misiles sobrevolaban mi casa; estaba asustado
  6. Nace en Canarias un partido liderado por Gutiérrez Taño, exdirector general de Agricultura del Gobierno de Canarias
  7. Menos impuestos en el súper: Canarias abarata la cesta de la compra
  8. El Gobierno de Canarias rechaza la petición de los alcaldes de tener policías interinos

Víctor Montero, canario en Dubái, relata los ataques de los últimos días: "Caían restos de misiles y drones"

La vivienda usada se dispara en Canarias: 268.240 euros por 80 metros cuadrados

La vivienda usada se dispara en Canarias: 268.240 euros por 80 metros cuadrados

Daniel Álvarez, un canario en Abu Dhabi: "Escuchabas los bombazos y notabas los temblores. Lo peor es la incertidumbre"

El Gobierno lanza su primera 'Estrategia Canarias-África' para consolidarse como 'hub' y 'rascar' más fondos de la UE

El Gobierno lanza su primera 'Estrategia Canarias-África' para consolidarse como 'hub' y 'rascar' más fondos de la UE

¿Tienes un minuto? Fechas clave de la 'comisión covid' en Canarias

¿Tienes un minuto? Fechas clave de la 'comisión covid' en Canarias

Más frío, lluvia, viento, mala mar y nevadas en las cumbres: así será el comienzo de un marzo invernal en Canarias con la borrasca Regina

Más frío, lluvia, viento, mala mar y nevadas en las cumbres: así será el comienzo de un marzo invernal en Canarias con la borrasca Regina

La venta de coches acumula un retroceso del 15,3% en tan solo dos meses

La venta de coches acumula un retroceso del 15,3% en tan solo dos meses

Una investigación interminable: la 'comisión covid' de Canarias prorroga su finalización hasta el 31 de julio

Una investigación interminable: la 'comisión covid' de Canarias prorroga su finalización hasta el 31 de julio
Tracking Pixel Contents