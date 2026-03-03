Víctor Montero, canario en Dubái, relata los ataques de los últimos días: "Caían restos de misiles y drones"

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán intensifican la tensión en Oriente Medio. Tras el asesinato del líder iraní, Alí Jameneí, y la amenaza de Trump de una venidera "gran ola" de ataques, también sus países vecinos se mantienen alerta ante el recrudecimiento de la guerra. Desde Dubái, un grupo de canarios relata el sonido de las sirenas antiaéreas que se escucharon a lo largo de este fin de semana, si bien aseguran que la ciudad se mantiene en relativa calma.

Víctor Montero, diseñador de interiores, viajó la semana pasada a Dubái junto con otros cinco empresarios canarios como parte del grupo Business Network International (BNI), cuyo objetivo es tender un "puente comercial" entre Canarias y Dubái a través de distintos proyectos. Ya habían finalizado sus reuniones y se preparaban para regresar a las Islas cuando se vieron sacudidos por la incertidumbre y el miedo.

Del miedo a la normalidad

"La tarde y la noche del sábado fueron muy difíciles, pasamos mucho miedo", rememora Víctor, si bien insiste en que la situación ha cambiado mucho desde entonces: "La ciudad está con total normalidad. Están todos los centros comerciales y las tiendas abiertas, todo el mundo trabajando, el metro funcionando. Queremos transmitir tranquilidad porque estamos viendo muchas imágenes en las redes y no se corresponden con la realidad".

Según ha podido ver, no ha caído ningún artefacto directamente en la ciudad al margen de "restos de drones y misiles" que fueron interceptados y destruidos antes de impactar. "Lo veíamos en el cielo y escuchábamos los ruidos también", relata.

Cierre del espacio aéreo

En cualquier caso, todavía permanece la inquietud de no saber cuándo podrán regresar a Canarias. Hace 48 horas que su vuelo fue cancelado porque, de momento, está paralizado el aeropuerto y todo el espacio aéreo permanece cerrado.

Mientras continúan a la espera, Víctor asegura que están "muy bien atendidos" en el hotel donde se hospedaron desde su llegada: "Sí tenemos que pagar las facturas, pero los hoteles se encargan directamente de enviar las facturas para que nos hagan el reembolso". Por otro lado, la información que han obtenido desde la Embajada Española todavía es limitada, si bien ya han recogido sus datos para llevar un registro.