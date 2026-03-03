Canarias registra la cifra más baja de paro en 19 años

Vuelve a bajar el paro en Canarias. Según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las Islas encadenan otra bajada del paro en febrero y marca su mejor registro desde diciembre de 2007 al cerrar el segundo mes del año en curso con 145.656 desempleados, 12.195 personas menos que hace un año. También desciende -datos interanuales- el paro de larga duración, el de los demandantes de empleo que llevan más de doce meses en las listas del paro, que se reduce en 5.650 personas (-8,01%) marcando la bajada más pronunciada desde febrero de 2009.

"La comunidad autónoma mantiene una senda de descenso constante que la sitúa en niveles no vistos desde hace casi dos décadas, sobre todo cuando hablamos de un mes de febrero", apuntó esta mañana la viceconsejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Isabel León.

Mayores de 45 años

Por edades, el desempleo entre los mayores de 45 años -uno de los grupos con especiales dificultades de inserción- registró una evolución favorable, con 915 personas menos en las listas del paro respecto a enero y una reducción anual de 6.514 personas (-6,7 %) con respecto a febrero de 2025.

Los datos de afiliación también son positivos. El empleo en el Archipiélago culminó el mes de febrero con un aumento de 4.001 efectivos, lo que supone un 0,4% más que en enero, alcanzando un total de 959.247 afiliados a la Seguridad Social, en términos medios. La creación de empleo en las Islas se localizó, sobre todo, en el conjunto de los servicios, que vio elevarse su cifra de afiliados en 2.982 trabajadores (0,4%), destacando algunas de las ramas más vinculadas con la actividad pública, como la "Educación", con 1.423 nuevas altas (2,4%); y la Administración Pública, que saldó el mes con un aumento de 1.142 personas (2,4%).