La borrasca Regina pone a Canarias en alerta para este miércoles

Canarias encara una de esas semanas que quedarán marcadas en el calendario meteorológico del Archipiélago. La llegada de la borrasca Regina, una baja fría atlántica, ha desatado un auténtico “potaje meteorológico” que combina lluvia, viento intenso, nieve en cumbres, fuerte oleaje y el regreso de la calima.

La situación, monitorizada de forma constante por la Agencia Estatal de Meteorología, ha obligado a activar avisos de nivel naranja y amarillo en varias islas ante el riesgo de fenómenos adversos que podrían intensificarse en cuestión de horas.

La complejidad atmosférica no solo responde a la fuerza del viento o al estado del mar. El contraste térmico, la inestabilidad en capas altas y la posible entrada de aire sahariano dibujan un escenario cambiante que exige máxima prudencia por parte de la población.

Miércoles, jornada crítica: viento muy fuerte en cumbres y vertientes expuestas

La previsión meteorológica sitúa el miércoles como el día más delicado de la semana. Los modelos apuntan a un reforzamiento del gradiente de presión, lo que se traducirá en rachas que podrían superar los 90 kilómetros por hora, especialmente en las zonas altas y en las vertientes orientadas al noroeste y sureste de las islas de mayor relieve.

Las islas de Tenerife, Gran Canaria y La Palma concentran los avisos naranjas por viento, mientras que el resto del Archipiélago permanece bajo aviso amarillo, también afectado por un flujo atmosférico muy inestable.

El riesgo principal asociado a estas rachas es la caída de objetos, ramas y elementos mal asegurados en balcones y azoteas. Las autoridades insisten en revisar toldos, antenas y ventanas, además de extremar la precaución al circular por carreteras expuestas o en zonas de montaña.

La evolución de la borrasca Regina es especialmente sensible a pequeños desplazamientos en su centro de bajas presiones. Un ligero cambio en su trayectoria podría redistribuir las precipitaciones e intensificar el viento en las vertientes sur de las islas, lo que mantiene en alerta a los servicios de emergencia.