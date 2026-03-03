Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Canarios en Oriente MedioLocales vacíos en Santa CruzDetenido un hombre en busca y capturaCarnaval de Santa Cruz, millonarioSindicatos educativosRegina: la nueva borrasca en Canarias
instagramlinkedin

BBVA impulsa la Inteligencia Artificial en el campo

El banco pondrá a disposición de todos los agricultores y ganaderos de España que se adhieran en esta temporada un año de uso sin coste a la aplicación NAX SOLUTIONS

Un agricultor trabaja en una finca de piñas en Veneguera, Gran Canaria.

Un agricultor trabaja en una finca de piñas en Veneguera, Gran Canaria. / Yaiza Socorro

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

BBVA impulsa la campaña de ingresos agrarios vinculada a la Política Agraria Común (PAC) 2026 con una propuesta diferencial para el sector. El banco pondrá a disposición de todos los agricultores y ganaderos de España que se adhieran en esta temporada un año de uso sin coste a la aplicación NAX SOLUTIONS, una herramienta avanzada que funciona tanto en ‘app’ como en web y que permite el seguimiento de cultivos mediante inteligencia artificial e imágenes vía satélite. Además, BBVA acompaña a los clientes que domicilien la PAC con soluciones de financiación en condiciones especiales, como el anticipo de la PAC y el ‘Agropréstamo campaña y cría’, para facilitar liquidez y apoyar el día a día de sus explotaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Canarias cierra la estabilización: puestos fijos para 3.530 interinos
  2. Así es el volcán de Enmedio: el coloso submarino que separa Tenerife y Gran Canaria
  3. Un agricultor herreño prepara un nuevo manjar de la gastronomía de Canarias: las tuneras en escabeche
  4. La ciencia canaria llora la pérdida de Emilio Cuevas: 'Era uno de esos seres humanos que aparece cada mucho tiempo
  5. Ethyan, futbolista de Tenerife, vive el ataque de Irán a Qatar: 'Los misiles sobrevolaban mi casa; estaba asustado
  6. Nace en Canarias un partido liderado por Gutiérrez Taño, exdirector general de Agricultura del Gobierno de Canarias
  7. Menos impuestos en el súper: Canarias abarata la cesta de la compra
  8. El Gobierno de Canarias rechaza la petición de los alcaldes de tener policías interinos

BBVA impulsa la Inteligencia Artificial en el campo

BBVA impulsa la Inteligencia Artificial en el campo

La manifestación del 8M en Tenerife se traslada al reloj de flores del García Sanabria este año

La manifestación del 8M en Tenerife se traslada al reloj de flores del García Sanabria este año

Canarias registra la cifra más baja de paro en 19 años

Canarias registra la cifra más baja de paro en 19 años

¿Cómo combate el desperdicio alimentario Mercadona? 20.000 toneladas de alimentos recuperados y donados en 2025

¿Cómo combate el desperdicio alimentario Mercadona? 20.000 toneladas de alimentos recuperados y donados en 2025

Yeray Rodríguez, entrenador canario de fútbol en Catar: “Vivimos días de tensión, te pasaban misiles por encima de la cabeza”

“Es como una gran batería natural”: Mario Picazo revela la isla de España que genera toda su electricidad renovable

“Es como una gran batería natural”: Mario Picazo revela la isla de España que genera toda su electricidad renovable

La Policía Canaria registra un centro de menores migrantes en Puerto de La Cruz

La Policía Canaria registra un centro de menores migrantes en Puerto de La Cruz

Valido exige que la ley para limitar precios en emergencias tenga en cuenta la realidad de Canarias

Valido exige que la ley para limitar precios en emergencias tenga en cuenta la realidad de Canarias
Tracking Pixel Contents