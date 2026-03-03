Un proyecto solidario une a estudiantes de FP canarios y migrantes para crear un barco ambulancia para Gambia

Alumnado de Formación Profesional (FP) de Canarias colabora estos días en el acondicionamiento de una embarcación que se convertirá en un barco ambulancia que prevé darle servicio a más de 30.000 personas al mes en el río Gambia, en África. Starup Corazón Solidario es la organización canaria que se encuentra detrás de este ambicioso proyecto que ha movilizado además a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, así como a la Real Federación Canaria de Vela. Estos días, la embarcación está siendo reparada por alumnos de FP Básica de Carpintería y Madera del IES Ana Luisa Benítez de Las Palmas de Gran Canaria, y entre los que se encuentran precisamente tres estudiantes migrantes procedentes de Gambia.

La puesta en funcionamiento de esta lancha se convierte en una prioridad puesto que el río Gambia supone actualmente una barrera natural que cuesta vidas ya que supone un importante impedimento para llegar al Edward Francis Small Teaching Hospital, que es el principal centro público de la zona, además de centro de referencia nacional para emergencias graves.

Cooperación

Desde el año 2023, Sonja Arup, la creadora de Starup Corazón Solidario, se dedica a la cooperación internacional para el desarrollo del plan de emergencias en diferentes zonas de África, sobre todo en Gambia. Desde que llegó a este país africano comprobó las dificultades que existen a diario para pasar de un lado al otro del río Gambia. «He visto a personas perder la vida y hace nueve meses me juré que iba a tratar de ayudar a ponerle fin a esta situación», relata la canaria quien añade que, tras conocer la existencia de un barco sin uso propiedad de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, presentó el proyecto de acondicionamiento al consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, quien se sumó de inmediato a esta iniciativa.

Ahora que se está ultimando la puesta a punto de esta embarcación, Sonja Arup asegura que «no estamos dando forma a un barco ambulancia, sino a todo un símbolo para esta comunidad». Así, aunque en esta zona de Gambia hay censadas unas 8.000 personas, Arup asegura que esta embarcación podrá dar servicio a más de 30.000, que es la cantidad de población que se estima que pasa por este punto del río Gambia cada mes.

Formación

Jonás López Morales es uno de los docentes del ciclo formativo de grado medio de Carpintería y Mueble en el IES Ana Luisa Benítez donde se desarrollan los trabajos de acondicionamiento estos días. Destaca la posibilidad de que precisamente algunos de los 20 chicos que colaboran sean alumnos migrantes procedentes de Gambia y se encargarán ahora de adecuar la parte de madera de la embarcación. Sin embargo, explica que también han involucrado a otras familias profesionales, como Mantenimiento de vehículos para dejar a punto este medio de transporte, que será transportado hasta el continente africano en un contenedor en las próximas semanas.

Dos alumnos del módulo de Carpintería y Madera. / Gabriel Jiménez

Sin embargo, esta no es la primera vez que un centro como el IES Ana Luisa Benítez participa en proyectos de cariz solidario porque, afirma López, «es positivo que los trabajos que se realizan en el aula tengan visibilidad luego fuera de ella», y por eso recuerda que en el pasado se han encargado de mejoras en el mariposario de Arucas, por ejemplo. «No queremos que los chicos estén simplemente en el taller de ensamble, sino que vean también que sus labores se materializan», añade.

Implicación

En este proyecto en concreto, no obstante, no puede dejar de destacar el importante componente solidario y sentencia que «los chicos afrontan el trabajo de otra manera». Sostiene que los jóvenes se implican más y, días antes de que llegara el barco, incluso preguntaban por él y por cuándo comenzarían a trabajar.

Jonás López habla también del enriquecimiento que supone contar con alumnos migrantes en el aula: «Sinceramente, las clases mejoran desde que contamos con este tipo de alumnado, porque llegan con muchas ganas de trabajar, agradecen cualquier tipo de acción en la que los involucramos y mejoran el ambiente de las clases». Asegura que las dinámicas funcionan mejor desde que hay mayor diversidad, aunque muchos de ellos aún no dominan el idioma.

Superación

Precisamente, Tamba Ceesay tiene 18 años y es uno de los tres alumnos de Gambia que curiosamente van a participar en el acondicionamiento de esta embarcación. Llegó a Canarias a bordo de una patera hace tres años y tenía claro que, aunque quería ganar dinero, también deseaba estudiar. Ahora cursa este módulo de FP de Carpintería y Madera y avanza que le gustaría dedicarse a ello en el futuro. Celebra además poder participar en este proyecto en concreto porque conoce a la perfección el río que tratan de salvar con este barco ambulancia y las dificultades que existen en la zona para acceder a tiempo a el hospital, lo que provoca muertes habitualmente en esta zona de Gambia.