Transparencia y Código de Conducta
Afloran en 24 horas siete obsequios 'ocultados' del Parlamento de Canarias
El Portal de Transparencia incluye solo nuevos regalos protocolarios de los años 2023 y 2024
Un día después de que este periódico publicara que el Parlamento de Canarias llevaba casi cinco años sin actualizar en su Portal de Transparencia los obsequios que constan en la Secretaría General y que forman parte del patrimonio del Parlamento, incumpliendo así su propio Código de Conducta de 2017, la Cámara regional se puso las pilas y 'rescató' del olvido siete nuevos regalos protocolarios que hasta el 2 de marzo estaban en el limbo.
De esta manera, se añadieron a la lista tres obsequios del año 2023 --entre ellos un cuadro de un paisaje canario regalado por el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, a Astrid Pérez como titular de la Cámara-- y cuatro más del año 2024, incluido un jarrón de cristal obsequiado por la presidenta de la Asamblea Regional de Murcia, Visitación Martínez.
No obstante, y pese a esta celeridad tras cinco años de 'despiste', y a que el propio Portal de Transparencia asegura que la relación de los obsequios, que forman parte del patrimonio del Parlamento, debe ser actualizada de forma periódica, aún no hay datos referidos a los años 2022, 2025 y los dos primeros meses de 2026.
