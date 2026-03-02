La vivienda usada se dispara en Canarias: 268.240 euros por 80 metros cuadrados

El precio de la vivienda de segunda mano aumentó un 19,3% en Canarias en febrero, con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 3.353 euros por metro cuadrado, lo que sitúa a al Archipiélago como cuarta comunidad con el precio de venta más alto, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa. De hecho, el incremento es menor que la media nacional, que es del 19,9%, pero, sin embargo, en las Islas se pagan 400 euros más por metro cuadrado que en el resto del Estado, fijado en 2.950 euros.

Por lo tanto, los datos de Fotocasa suponen que, en Canarias, una vivienda estándar de segunda mano de 80 metros cuadrados tendría un valor medio actual de 268.240 euros, por detrás de Baleares (3.709 euros por metro cuadrado), Madrid (5.217 euros) y País Vasco (3.709 euros). A ello se suma que en 49 de las 50 provincias analizadas subió el precio interanual de la vivienda usada en el mes de febrero, con cinco provincias con alzas superiores al 20%: Valencia (26,6%), Murcia (24,9%), A Coruña (23,1%), Asturias (23,1%) y Santa Cruz de Tenerife (20,2%).

De hecho, la única provincia que presentó descenso de precios respecto a febrero de 2025 fue Teruel (10,9%).

Dos dígitos

El aumento interanual del 19,9% en la vivienda usada registrado en febrero en España es el tercero más elevado en los últimos 13 meses, y los precios se han incrementado en todas las comunidades autónomas respecto a febrero de 2025. Además del Archipiélago, en otras once autonomías los aumentos interanuales en el precio de la vivienda usada superaron el 10%, concretamente en Murcia (24,9%), Asturias (23,1%), Comunidad Valenciana (20,5%), Andalucía (19,9%), Cantabria (18,7%), Madrid (16,7%), Galicia (15,6%), Cataluña (15%), Navarra (12,8%), Castilla-La Mancha (12,2%) y País Vasco (10,2%).

Por debajo de los dos dígitos se sitúan Baleares (9,9%), Castilla y León (9,3%), La Rioja (9%), Aragón (7,5%) y Extremadura (7,4%).

Según la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, "la tensión en los precios ya no es un fenómeno exclusivo de los grandes núcleos urbanos, sino que es una tendencia que ha calado en todo el territorio nacional, como demuestra que las 17 comunidades autónomas hayan registrado incrementos interanuales en febrero, y resulta especialmente preocupante que en 12 de ellas las subidas superen los dos dígitos".

Para Matos, esta presión generalizada sobre los precios responde a una demanda que sigue siendo muy superior a una oferta de vivienda de segunda mano "muy escasa".