¿Tienes un minuto? Fechas clave de la 'comisión covid' en Canarias
La comisión del Parlamento que investiga las posibles compras irregulares de material sanitario por parte del Servicio Canario de Salud se constituyó el 28 de febrero de 2024 y aún no tiene conclusiones
28 de febrero de 2024. Luz Reverón (PP) y José Alberto Díaz Estébanez (CC) registran en la Cámara la solicitud de crear la comisión de investigación.
20 de mayo de 2024. Se constituye tres meses después de haber sido registrada la comisión de investigación que preside Raúl Acosta (AHI) con el mandato de concluir sus trabajos en seis meses, aunque con la posibilidad de prorrogarlos hasta finales de marzo de 2025.
1 de julio de 2024. Comienzan las comparencias con dos fiascos: las ausencias de Koldo García, exsesor del ministro José Luis Ábalos, y de Juan Manuel Pérez, el empresario que denunció el ‘caso Mascarillas’.
31 de enero de 2025. Víctor de Aldama, señalado como el nexo corruptor en el ‘caso Koldo’, comparece y guarda silencio.
26 de mayo de 2025. El exministro José Luis Ábalos niega haber intermediado para que Soluciones de Gestión lograra contratos en Canarias.
23 de junio de 2025. La comparecencia del ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, cierra la ronda de comparecencias de la comisión del Parlamento.
15 de diciembre de 2025. CC y AHI impiden, con su abstención, que vuelva a declarar el ministro Torres, como exigía el PP. El PSOE, ASG y NC votan en contra.
Suscríbete para seguir leyendo
- Canarias cierra la estabilización: puestos fijos para 3.530 interinos
- Así es el volcán de Enmedio: el coloso submarino que separa Tenerife y Gran Canaria
- Violeta García (Tenerife), psicóloga y docente: 'Hay hombres que ven el empoderamiento femenino como una amenaza
- Un agricultor herreño prepara un nuevo manjar de la gastronomía de Canarias: las tuneras en escabeche
- La ciencia canaria llora la pérdida de Emilio Cuevas: 'Era uno de esos seres humanos que aparece cada mucho tiempo
- Ethyan, futbolista de Tenerife, vive el ataque de Irán a Qatar: 'Los misiles sobrevolaban mi casa; estaba asustado
- Cronología de la desaparición de Airam en La Palma: una semana sin noticias, dos imágenes en Santa Cruz y una mochila como último rastro
- Nace en Canarias un partido liderado por Gutiérrez Taño, exdirector general de Agricultura del Gobierno de Canarias