¿Tienes un minuto? Fechas clave de la 'comisión covid' en Canarias

28 de febrero de 2024. Luz Reverón (PP) y José Alberto Díaz Estébanez (CC) registran en la Cámara la solicitud de crear la comisión de investigación.

20 de mayo de 2024. Se constituye tres meses después de haber sido registrada la comisión de investigación que preside Raúl Acosta (AHI) con el mandato de concluir sus trabajos en seis meses, aunque con la posibilidad de prorrogarlos hasta finales de marzo de 2025.

1 de julio de 2024. Comienzan las comparencias con dos fiascos: las ausencias de Koldo García, exsesor del ministro José Luis Ábalos, y de Juan Manuel Pérez, el empresario que denunció el ‘caso Mascarillas’.

31 de enero de 2025. Víctor de Aldama, señalado como el nexo corruptor en el ‘caso Koldo’, comparece y guarda silencio.

26 de mayo de 2025. El exministro José Luis Ábalos niega haber intermediado para que Soluciones de Gestión lograra contratos en Canarias.

23 de junio de 2025. La comparecencia del ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, cierra la ronda de comparecencias de la comisión del Parlamento.

15 de diciembre de 2025. CC y AHI impiden, con su abstención, que vuelva a declarar el ministro Torres, como exigía el PP. El PSOE, ASG y NC votan en contra.