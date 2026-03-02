De Tenerife a Venecia: Carmen Méndez Marco consolida su carrera artística con la madera como protagonista

La escultora tinerfeña Carmen Méndez Marco, con tan solo 24 años, se consolida a pasos agigantados como una de las jóvenes promesas del arte contemporáneo canario gracias a su trabajo en talla de madera y a su repercusión fuera del Archipiélago, que poco a poco va creciendo. De hecho, acaba de clausurar una muestra en la Scuola Internazionale di Grafica di Venezia, en Italia, hasta donde ha viajado con varias de sus piezas escultóricas, en las que sus máximas son respetar y realzar las formas orgánicas y las vetas de la madera –su material favorito– en cada una de las piezas a las que da vida. El resultado son obras únicas e inspiradoras.

Tras su formación en la Escuela de Arte Luján Pérez de Las Palmas de Gran Canaria, colaboró con People Gallery Art de Madrid, exportando de este modo su particular visión artística más allá de su tierra natal. Méndez considera aquella iniciativa su comienzo en el mundo del arte y, gracias a ellos, «fui aprendiendo poco a poco a moverme en este mundo», reflexiona la joven tinerfeña, quien recuerda que también fue este espacio de la capital el que le planteó la posibilidad de exponer en Italia.

La madera

Reconoce que le ha gustado la escultura desde que comenzó a estudiar, pero pronto descubrió la belleza de la madera, que la hizo evolucionar notablemente. Esta especialización, que ha aprendido en parte de forma autodidacta, le ha permitido además trabajar el interiorismo. «Mi objetivo es potenciar la identidad natural de la madera, empleando la talla como diálogo entre la materia orgánica y la inspiración, logrando un equilibrio entre la robustez del bloque y la fluidez de las formas orgánicas», afirma Méndez, quien combina técnica, respeto por la naturaleza y sensibilidad estética en cada creación.

Reconoce que la madera le trasmite sensaciones de una forma muy especial, algo que no ha logrado hasta el momento con otros materiales, con los que no ha podido conectar tanto. «Con la madera tengo un diálogo íntimo, que me permite relajarme mientras voy haciendo el boceto de mi idea. Me gusta ir viendo los nudos o los problemas que me plantea la madera e ir descubriendo la dirección hacia la que me va conduciendo cada pieza», reflexiona la joven quien, a pesar de que lleva poco tiempo en el mundo del arte, siente que cada vez tiene un mayor dominio de esta práctica y eso se traduce en la forma de enfrentarse a la materia prima con la que trabaja. Con un estilo contemporáneo, Carmen Méndez se posiciona como una artista fresca y auténtica, capaz de emocionar y conectar con el público a través de la materia viva que es la madera.

Dos piezas

La de Venecia ha sido la primera exposición internacional de Carmen Méndez, quien ha llevado hasta Italia dos obras escultóricas. La primera de ellas está realizada con pino finlandés, con un color más claro y estéticamente más moderna que contrasta a la perfección con la piedra volcánica. La segunda de las propuestas cuenta con detalles en rojo que ofrecen una interesante contraposición a los tonos de la madera. Esta pieza, precisamente, se podrá ver dentro de unas semanas en una nueva exposición en la que participa la tinerfeña, en esta ocasión en una galería madrileña de Chamberí.

Una de las piezas de Méndez expuestas en Venecia. / El Día

Tras clausurar la muestra en Venecia, Méndez ya piensa en su próximo proyecto. Ahora mismo se enfrenta a la creación de la que será su primera pieza de gran formato, de más de un metro y 20 centímetros de altura. Además, va innovando con la introducción de nuevos materiales, como la piedra, y nuevos colores y tratamientos. Para lograr ese progreso, le gusta examinar las obras que tiene en su estudio, que le permiten ver, en un solo vistazo, su incansable evolución.

Feria de la Buena Energía

Su progreso se ve reflejado, además, en que ha sido seleccionada dos años consecutivos para participar en la Feria de la Buena Energía celebrada en el Museo de Arte Contemporáneo de Santa Cruz de La Palma, donde se reúnen creadores comprometidos con la sostenibilidad y la innovación artística. También ha contado con el apoyo del estudio de diseño de interiores Espacio Camp en Santa Cruz de Tenerife, donde se puede contemplar parte de su obra escultórica.