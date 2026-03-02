El Festival Impulso Creativo debuta en Tenerife con 'Hamlet-a', un experimento teatral con mujeres mayores de 50 años

Impulso Creativo es un nuevo festival que celebra su primera edición este mes de marzo, entre los días 12 y 22, en distintos espacios de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife y La Orotava. Esta nueva cita cultural se centra en los procesos creativos y tiene como objetivo convertir la Isla en un espacio de referencia para la investigación artística, la creación contemporánea y el pensamiento creativo. Así lo afirma su creadora, la directora, autora, cantante y actriz Bibiana Monje.

Más allá de las visitas preparadas para los próximos días, este festival arranca con un ambicioso proyecto, Hamlet-a, un experimento teatral que no es otra cosa que una reinterpretación contemporánea del clásico de William Shakespeare y en la que participan once mujeres mayores de 50 años, muchas de ellas sin experiencia escénica previa, que llevan casi dos meses ensayando.

Convocatoria abierta

Esta novedosa compañía surge de una convocatoria abierta que recibió más de medio centenar de solicitudes. Ahora, las participantes trabajan en un proceso de creación colectiva que se nutre de la experiencia personal de cada mujer. Bibiana Monje explica que cada una de las participantes encarna una «Hamlet posible» en el que aparecen cuestiones como la duda, la culpa, la lucidez, la rabia o el deseo, a través de una dramaturgia abierta que combina palabra, cuerpo, voz, música y silencio.

Así, expresa Monje, Hamlet-a adquiere una «dimensión comunitaria y social» puesto que, junto con los ensayos, se han desarrollado talleres y laboratorios de formación artística para que estas once participantes adquieran formación en diferentes ámbitos. No obstante, el público de estas actividades ha sido mucho amplio puesto que también se ha abierto a todas aquellas mujeres que se presentaron a la convocatoria y no fueron seleccionadas. «Este proyecto trasciende la producción de un espectáculo y concibe el proceso creativo como un lugar de aprendizaje, encuentro y empoderamiento colectivo», expresa Bibiana Monje.

Más allá de la exhibición

Esta iniciativa es tan solo uno de los ejemplos de la filosofía con la que nace el Festival Impulso Creativo, que trata de dar visibilidad a los procesos creativos, abriendo los backstage y los modos de trabajo al público. Por ello, tanto el proceso de Hamlet-a como el conjunto del festival serán documentados en vídeo, generando contenidos audiovisuales que formarán parte de un escenario digital accesible más allá del territorio insular. Bibiana Monje explica que este espacio virtual permitirá seguir de cerca ensayos, laboratorios, entrevistas y materiales del proceso creativo, ampliando el alcance del festival a nivel nacional y reforzando su identidad como un proyecto cultural centrado en el cómo se crea y no únicamente en el resultado y la exhibición escénica.

Precisamente en esta línea, el día 15 se estrenará en el Espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife un documental que recoge el proceso creativo de Hamlet-a. Por su parte, el espectáculo en sí tendrá dos únicas funciones en el Teatro Leal de La Laguna los días 12 y 22, a modo de inauguración y clausura de este nuevo festival que incluirá, entre otros, experimentos teatrales, jornadas de pensamiento creativo y encuentros en torno a la creación contemporánea.