¿Funcionario, asalariado o emprendedor? La elección inesperada de los jóvenes canarios

El emprendimiento se consolida como la primera opción profesional entre los jóvenes canarios de entre 15 y 21 años, según se desprende del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes' sobre las actitudes y tendencias de los jóvenes preuniversitarios españoles, elaborado por Abanca y Praxis MMT. Según el estudio, el 32,5% de los jóvenes canarios quiere emprender y crear su propia empresa, frente a un 18,9% que aspira a ser empleado por cuenta ajena. El 19,3% optaría por ser funcionario y un 29,2% reconoce que todavía no tiene claro a qué quiere dedicarse en el futuro.

A nivel nacional, el 34,5% de los jóvenes españoles elige como opción mayoritaria montar su propio negocio frente a solo un 12,5% que se inclina por ser asalariado, detalla el informe. "La cultura y mentalidad de los jóvenes está cambiando mucho. Generaciones pasadas tenían como principal objetivo obtener ingresos suficientes de cara a su futuro y el de sus hijos, y lo hacía mayoritariamente trabajando por cuenta ajena. Hoy en día la situación es diferente", analiza Nuño Nogués, director del informe.

En esa línea expone que "los jóvenes en general parten de una situación económica mejor que la de sus padres, el trabajo por cuenta ajena se percibe como más inestable que en el pasado, están apareciendo nuevas figuras profesionales, y hay una mayor cultura del emprendimiento". Entre las razones por las que los jóvenes de Canarias eligen emprender como su principal preferencia para su futuro profesional, su motivación es para dedicarse a aquello que realmente les gusta (34,2%); ser su propio jefe (31,6%), y disponer de su tiempo sin depender de un horario de oficina (22,8%).

Gente caminando por una calle de Canarias. / José Pérez Curbelo

No obstante, son conscientes de la dificultad pues el 78,5% considera que tener éxito emprendiendo es difícil o muy difícil, y en cuanto a sus sectores preferidos para emprender están los relacionados con el deporte, la economía colaborativa, el comercio, y la educación y formación (7,6%). Si en algún momento entraran a trabajar en una empresa, las principales condiciones que tendrían en cuenta son que les ofrecieran estabilidad en el empleo (47,3%), poder tener un salario más alto (43,2%), que hubiera un ambiente de trabajo agradable (36,2%) y tener flexibilidad de horario (31,3%). Para los jóvenes ser empleado en una empresa actualmente "no les aporta ventajas", añade.

La 'Generación Z' de las Islas son los españoles más pesimistas con el futuro laboral

La 'Generación Z de las Islas Canarias' son los jóvenes de España que se muestran más pesimistas con su futuro laboral. El 49,8% cree que el empleo empeorará en los próximos cincos años, el 26,3% piensa que la situación seguirá igual y un 23,9% opina que el empleo irá mejor. A nivel nacional, el 44,2% de los jóvenes españoles cree que el empleo irá a peor en los siguientes años.

En cambio, aunque el futuro del empleo juvenil lo ven con pesimismo, el 69,1% de los jóvenes canarios confía que conseguirán trabajo en menos de un año tras finalizar sus estudios. Entre los factores que consideran más importantes para poder encontrar empleo destacan el interés y las ganas de trabajar (56%), tener un buen nivel de idiomas (52,3%), la experiencia (50,6%) y los conocimientos (49%).

Dispuestos a emigrar

Al preguntarles si cambiarían de país por trabajo, el 67,1% de los alumnos canarios encuestados lo tiene claro y emigraría. A nivel nacional, el dato es ligeramente inferior, pues el 64% de los jóvenes españoles se marcharía fuera. Aunque una gran mayoría se iría fuera de España a trabajar, este porcentaje ha bajado progresivamente en los últimos años: siete puntos porcentuales respecto al año anterior, mientras que en el año 2020 era el 82% de los jóvenes los que manifestaban que se irían fuera de nuestras fronteras.

"Las nuevas generaciones van dando más importancia al equilibrio entre bienestar personal y una carrera profesional, y parte de ese bienestar viene dado por su entorno, amigos, parejas y familiares, y su forma de vida, que lógicamente se verían afectados si emigraran", observa el director. Entre las razones por las que los jóvenes de Canarias se irían a vivir fuera, la primera opción es por vivir una experiencia nueva (37,4%), seguida de tener un mejor salario (29,4%), por la falta de oportunidades en España (20,9%) y para aprender idiomas (9,2%).

Entre los países de destino que les resultan más atractivos, lidera el ránking Estados Unidos (22,7%), Alemania (17,2%), seguido de Reino Unido (14,1%) y Canadá (8,6%).

Mejor preparados que sus padres

Según los datos, Canarias es la comunidad autónoma en la que más jóvenes (56,8%) creen que su generación está más preparada que la de sus padres, situándose por encima de la media nacional (54%), aunque se mantiene la tendencia a la baja de los últimos años. "Partimos de que más de la mitad siguen pensando que están más preparados que sus padres, pero se observa una tendencia a la baja en los últimos años. En 2018 más del 83% afirmaban estar más preparados que sus progenitores, y hoy la cifra ha caído en casi 30 puntos", analiza Nuño Nogués.

Trabajadores del área de informática del Hospital Universitario de Canarias. / Andrés Gutiérrez

Continuando con la comparación con sus progenitores, el 70,4% de los alumnos canarios encuestados considera que va a tener una calidad de vida mejor que la de sus padres, aunque si se compara el dato a nivel nacional. Respecto a la relación de los jóvenes canarios y sus compañeros de clase con los profesores, el 90,5% opina que los docentes están bien tratados, mientras que el 7,4% considera que sufren faltas de respeto ocasionalmente, y un 2,1% piensa que no se respeta en absoluto a los profesores ni se les confiere autoridad.

La universidad es la opción preferida

Estudiar una carrera es la opción preferida entre los estudiantes canarios para continuar cuando terminen los estudios que se encuentran cursando. Así lo manifiesta el 57,2% de los alumnos encuestados, por delante de estudiar un ciclo de formación profesional, elegido por el 18,1% de los jóvenes.

Por otro lado, el 12,3% declara que todavía no sabe qué camino quiere seguir, el 7,4% se incorporará al mercado laboral, el 3,7% montará su propio negocio, y un 1,2% continuará con el negocio familiar. "También ha crecido la oferta en formación profesional, es una alternativa muy interesante y con salidas profesionales. Aun así, hoy en día, los jóvenes consideran una mejor opción estudiar una carrera universitaria", señala Nuño Nogués.

A la hora de elegir una carrera, los principales factores considerados que tendrían en cuenta son: la vocación, elegirían la que le guste (70%), la que tenga mayores salidas profesionales (57%), y la que consideren que podrá ganar más dinero (47%). Las carreras que más interés les despiertan son: Empresas/Economía (38,8%), Magisterio (28,1%), Marketing y Publicidad (24,5%) y Deportes (18,7%).

Por otro lado, el informe recoge que el 76,1% de los jóvenes canarios cree que lo que están estudiando actualmente les servirá para su carrera profesional, aunque el 24,7% ha manifestado que en algún momento se han planteado abandonar los estudios y ponerse a trabajar.

El informe refleja una clara demanda de mayor orientación práctica en la enseñanza pues nueve de cada diez jóvenes de Canarias consideran necesaria la práctica en el aula para complementar la teoría, y prácticamente la totalidad (94,2%) el uso de simuladores empresariales como herramienta formativa.

"La formación práctica es un complemento a la teoría, hace la formación mucho más efectiva", explica Nuño Nogués.

El 75,3% de los alumnos encuestados de Canarias también considera útiles los conocimientos financieros que reciben en sus centros, y el 87,2% cree que el emprendimiento y las finanzas deberían tener mayor peso en el currículo académico.