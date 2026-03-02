Más frío, lluvia, viento, mala mar y nevadas en las cumbres: así será el comienzo de un marzo invernal en Canarias con la borrasca Regina

El comienzo de marzo en Canarias tendrá más tintes invernales que primaverales. La esperada borrasca Regina –nombrada por el servicio meteorológico portugués esta semana – devolverá el frío a las islas en dos días lluviosos y ventosos, en los que además no se descarta que nieve en abundancia en las cumbres, especialmente en el Parque Nacional del Teide.

La decimoséptima borrasca de la temporada –que dio comienzo en septiembre de 2025– se colocará este martes al nordeste de Canarias, entre el Golfo de Cádiz y el continente africano, lo que provocará un cambio meteorológico súbito en las Islas. Regina entrará en Canarias durante la madrugada de este martes. Las rachas llegarán hasta los 90 kilómetros por hora en algunas zonas, como el norte y la zona metropolitana de Tenerife así como la totalidad de El Hierro y La Gomera. En el resto de islas se espera que el viento también arrecie con fuerza, pudiendo alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Alerta por fenómenos costeros

Estos vientos también influirán el estado de la mar, hasta el punto que la Dirección General de Emergencias, ha puesto a las Islas en alerta por fenómenos costeros. El oleaje será de mar combinada del norte o noroeste. Las olas podrían alcanzar los 5 o 6 metros en la mayor parte del Archipiélago, pero podrían llegar a ser aún más grandes en Lanzarote o Fuerteventura. En estas islas se espera que las olas puedan alcanzar incluso los siete metros.

Este oleaje intenso afectará especialmente a las costas más expuestas que, en este caso, serán las ubicadas al norte y el oeste de las islas. Las costas menos expuestas al oleaje serán las que se orienten al este en Lanzarote y Fuerteventura, así como sureste del resto de las islas, que tendrán un oleaje menos significativo.

También habrá horarios en los que acercarse al mar entrañe más riesgos, coincidiendo con la pleamar. Durante la madrugada del martes será más peligroso entre las 00:45 y las 01:20. La pleamar volverá al mediodía del martes, entre las 13:10 y las 13:40. El miércoles 4, el mar estará en máximos entre las 01:20 y las 01:55 de la madrugada. La siguiente pleamar será entre las 13:45 y las 14:15 horas. "El miércoles será más complicado en Lanzarote y Fuerteventura, donde hemos activado los avisos naranjas", explica David Suárez, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Canarias

Nieve y frío

Mañana será el día más frío de este episodio. Los termómetros mantendrán un descenso brusco, especialmente en las máximas. En concreto, la Aemet prevé que mañana las mínimas sigan cambios o en ligero descenso; mientras que las máximas tengan un ligero a moderado descenso, siendo más significativo en medianías y zonas altas. Esto supondrá que las mínimas se sitúen en 16 grados y las máximas en no más de 20, dos grados menos que este lunes.

Tras una mañana muy ventosa, la lluvia tomará el protagonismo a partir de la tarde. Por encima de los 1.800 metros, estas precipitaciones se transformarán en una intensa nevada. "Podrán acumularse al menos dos centímetros de nieve", replica Suárez. Será tal la abundancia de nieve en las cumbres de mayor altura, que la Aemet ha activado el aviso amarillo por la cobertura nevada que puede acabar albergando el Parque Nacional del Teide para el martes. "No descartamos que también pueda nevar en las cumbres más altas de Gran Canaria y en La Palma, por encima de los 1.900 metros", indica Suárez, que asegura que también puede haber heladas.

El jueves soplará el alisio

Regina acabará su periplo por Canarias el mismo miércoles por la tarde. Para el jueves, el Archipiélago volverá a estar afectado por el alisio gracias al efecto del anticiclón en Azores. De esta manera, se esperan intervalos nubosos con precipitaciones débiles localmente moderadas en el norte de las islas montañosas. No se descarta que haya un chipi-chipi también en las islas orientales y en el sur del resto de las Islas.

Las temperaturas mínimas estarán sin cambios o en ligero ascenso, y aún se podrán registrar heladas débiles en el Teide. Las máximas se mantendrán en 20 grados.

La decimoséptima borrasca de la temporada

Regina es la decimoséptima borrasca que impacta esta temporada, que se ha convertido en una de las más activas de los últimos años. Tan es así que el grupo sudoeste –en el que se encuadra España a través de la Aemet– encargado de poner nombre a las borrascas atlánticas y a las del Mediterráneo occidental (que afecten de Córcega hacia el oeste), ya ha empezado a ejecutar un plan B por si la temporada continúe con este nivel de actividad. "La temporada acaba en septiembre, así que es muy posible que agotemos la lista de nombres", explica Suárez. De hecho, solo quedan cuatro nombres más: Samuel, Therese , Vitor y Wilma.

De ahí que los representantes de cada servicio meteorológico, durante la reunión habitual de media temporada, hayan buscado una solución por si se acaban los nombres previstos. En este caso, se ha constatado que utilizarán cinco nuevos nombres que permanecerán en secreto hasta que ocurra la borrasca. Con respecto a la actividad borrascosa, Suárez avanza que se quieren realizar estudios para ver "a qué puede atribuirse" . "Parece que hay una NAO favorable para la circulación de borrascas más hacia el sur, pero ahora mismo nos encontramos en un momento operativo", explica.