El cambio climático como riesgo laboral: la ULL advierte que las empresas deben proteger a los trabajadores de sus efectos
La catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de La Laguna, Gloria Rojas, explica como el calor extremo, la contaminación, los incendios, las inundaciones deben integrarse en la gestión ordinaria de la prevención de riesgos laborales
El cambio climático afecta a la organización del trabajo y a la salud de las personas trabajadoras, según una investigación de Gloria Rojas Rivera, catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de La Laguna (ULL). Fenómenos como el calor extremo, la contaminación, los incendios o las inundaciones deben integrarse en la gestión ordinaria de la prevención de riesgos laborales. Así lo advierte este análisis publicado en la Revista del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Según el estudio Cambio climático y salud de las personas trabajadoras, el enfoque tradicional de la prevención de riesgos laborales ya no es suficiente. Para Gloria Rojas, la integración del riesgo climático requiere pasar de declaraciones genéricas a obligaciones operativas, medibles y exigibles, que aborden condiciones extremas como olas de calor, inundaciones, incendios forestales o contaminantes atmosféricos. Esta adaptación no solo implica cambios en la gestión de seguridad y salud en el trabajo, sino también en la organización del tiempo laboral, la planificación de turnos, pausas de hidratación y rotación de tareas.
Proteger a colectivos vulnerables
Asimismo, la autora apunta que los sindicatos han evolucionado hacia un sindicalismo climático, aplicando su rol tradicional de defensa de derechos laborales y seguridad en el trabajo a la protección ambiental y la justicia climática. Por otro lado, Rojas destaca la importancia de abordar la salud mental y los riesgos psicosociales asociados a emergencias climáticas, como la ansiedad o el estrés en situaciones extremas. Y destaca que la prevención climática debe proteger especialmente a colectivos vulnerables como migrantes, personal que trabaje de forma temporal, mayores, jóvenes, y quienes realicen labores al aire libre.
La investigación sostiene que la protección efectiva de la seguridad y la salud laboral frente al cambio climático sólo será posible mediante una estrategia integral que articule reformas normativas claras, una negociación colectiva operativa, un eco-sindicalismo comprometido y una sólida coordinación entre instituciones. Añade que la consolidación de este enfoque permitiría convertir la gestión de los riesgos climáticos en un sistema estable, evaluable y exigible, capaz de garantizar empleo de calidad, plena tutela de los derechos laborales y avances tangibles en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Canarias cierra la estabilización: puestos fijos para 3.530 interinos
- Así es el volcán de Enmedio: el coloso submarino que separa Tenerife y Gran Canaria
- Violeta García (Tenerife), psicóloga y docente: 'Hay hombres que ven el empoderamiento femenino como una amenaza
- Un agricultor herreño prepara un nuevo manjar de la gastronomía de Canarias: las tuneras en escabeche
- La ciencia canaria llora la pérdida de Emilio Cuevas: 'Era uno de esos seres humanos que aparece cada mucho tiempo
- Ethyan, futbolista de Tenerife, vive el ataque de Irán a Qatar: 'Los misiles sobrevolaban mi casa; estaba asustado
- Cronología de la desaparición de Airam en La Palma: una semana sin noticias, dos imágenes en Santa Cruz y una mochila como último rastro
- Nace en Canarias un partido liderado por Gutiérrez Taño, exdirector general de Agricultura del Gobierno de Canarias