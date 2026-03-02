"Autónomos asfixiados, ¡basta ya!": cientos de trabajadores salen a la calle para exigir una mejora de condiciones

"Autónomos asfixiados, ¡basta ya!" o "Si el autónomo desaparece, España se desvanece" fueron algunos de los cánticos que resonaron este lunes, 2 de marzo, en las calles de Las Palmas de Gran Canaria, donde cientos de trabajadores por cuenta propia salieron a protestar.

La movilización, celebrada de forma paralela a las convocadas en distintos puntos del país, se suma a la que ya tuvo lugar el pasado 30 de noviembre. Con estas acciones, el colectivo persigue un objetivo claro: reclamar dignidad, reconocimiento y mejores condiciones para los autónomos.

Convocados por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos, los manifestantes salieron a la calle acompañados de silbatos y música reivindicativa que animaba a la movilización. Entre sus principales demandas destacaban la exigencia de condiciones más justas, la reducción de las cuotas, una mayor protección social y el reconocimiento del trabajo autónomo.

El mensaje de sus pancartas era contundente: "Si no trabajo, no como, pero sigo pagando", "Nos tienen asfixiados" o "Autónoma y mamá sin renunciar".

En Gran Canaria, la manifestación estuvo encabezada por Drag Shiky, uno de los finalistas de la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Durante su actuación, reivindicó mejoras para Canarias y expresó quejas sobre la problemática de la vivienda vacacional.

"Estamos aquí por nosotros, no para atacar a ningún partido. Esta es una manifestación pacífica y respetuosa. Nuestro grito se escuchará por la contundencia de nuestras reclamaciones, no por faltas de respeto. Estamos aquí para hacernos oír con firmeza, pero también con respeto", reclamaron los autónomos, que corearon: "Sin autónomos no hay economía".

