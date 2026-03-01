La huida de Munir, ex de la UD Las Palmas, tras los bombardeos en Irán

Munir El Haddadi, exjugador de la UD Las Palmas, ha conseguido abandonar Irán tras los bombardeos registrados este sábado sobre distintos puntos del país. El futbolista hispano-marroquí, que milita en el Esteghlal de la liga iraní, salió por vía terrestre después de que se cancelara el vuelo con el que tenía previsto regresar.

Munir se encontraba en el avión, preparado para despegar junto al futbolista Iván Sánchez, cuando recibieron la orden de evacuar la aeronave ante la alerta aérea. El vuelo quedó suspendido y los pasajeros tuvieron que abandonar el aparato.

Ante la imposibilidad de salir por vía aérea, el club organizó su traslado por carretera hasta la frontera con Turquía. "El club me proporcionó un coche para poder salir del país y, gracias a eso, pude cruzar la frontera sin problemas. En este momento me encuentro a salvo en Turquía y en las próximas horas llegaré a España", explicó el futbolista. El trayecto, de más de 16 horas, le permitió alcanzar territorio turco, donde espera su regreso a España.

El post de Munir en Instagram / @munirhaddadi

La escalada del conflicto ha provocado la suspensión de la competición iraní y ha afectado a otros profesionales españoles que compiten en el país. El Ministerio de Asuntos Exteriores recomendó a los ciudadanos españoles presentes en Irán que abandonen el país por los medios disponibles.

Por su parte, la Real Federación Española de Fútbol activó un dispositivo de apoyo para jugadores, técnicos y entrenadores desplazados en la zona, en coordinación con las embajadas y las autoridades competentes.