Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rescate de una bañista en Puerto de la CruzAtaque a IránCD TenerifeIncendio en GüímarDeclaraciones de Ethyan en IránPablo J. González, vulcanólogo del CSICRegina: la nueva borrasca en Canarias
instagramlinkedin

La huida de Munir, ex de la UD Las Palmas, tras los bombardeos en Irán

El delantero salió por carretera hacia Turquía después de que se cancelara su vuelo por la alerta aérea y espera regresar a España en las próximas horas

Munir en una rueda de prensa con la UD Las Palmas.

Munir en una rueda de prensa con la UD Las Palmas. / Ángel Medina G.

H.R.F

Las Palmas de Gran Canaria

Munir El Haddadi, exjugador de la UD Las Palmas, ha conseguido abandonar Irán tras los bombardeos registrados este sábado sobre distintos puntos del país. El futbolista hispano-marroquí, que milita en el Esteghlal de la liga iraní, salió por vía terrestre después de que se cancelara el vuelo con el que tenía previsto regresar.

Munir se encontraba en el avión, preparado para despegar junto al futbolista Iván Sánchez, cuando recibieron la orden de evacuar la aeronave ante la alerta aérea. El vuelo quedó suspendido y los pasajeros tuvieron que abandonar el aparato.

Ante la imposibilidad de salir por vía aérea, el club organizó su traslado por carretera hasta la frontera con Turquía. "El club me proporcionó un coche para poder salir del país y, gracias a eso, pude cruzar la frontera sin problemas. En este momento me encuentro a salvo en Turquía y en las próximas horas llegaré a España", explicó el futbolista. El trayecto, de más de 16 horas, le permitió alcanzar territorio turco, donde espera su regreso a España.

El post de Munir en Instagram

El post de Munir en Instagram / @munirhaddadi

La escalada del conflicto ha provocado la suspensión de la competición iraní y ha afectado a otros profesionales españoles que compiten en el país. El Ministerio de Asuntos Exteriores recomendó a los ciudadanos españoles presentes en Irán que abandonen el país por los medios disponibles.

Noticias relacionadas

Por su parte, la Real Federación Española de Fútbol activó un dispositivo de apoyo para jugadores, técnicos y entrenadores desplazados en la zona, en coordinación con las embajadas y las autoridades competentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Canarias cierra la estabilización: puestos fijos para 3.530 interinos
  2. Así es el volcán de Enmedio: el coloso submarino que separa Tenerife y Gran Canaria
  3. Un agricultor herreño prepara un nuevo manjar de la gastronomía de Canarias: las tuneras en escabeche
  4. La ciencia canaria llora la pérdida de Emilio Cuevas: 'Era uno de esos seres humanos que aparece cada mucho tiempo
  5. Cronología de la desaparición de Airam en La Palma: una semana sin noticias, dos imágenes en Santa Cruz y una mochila como último rastro
  6. Nace en Canarias un partido liderado por Gutiérrez Taño, exdirector general de Agricultura del Gobierno de Canarias
  7. Menos impuestos en el súper: Canarias abarata la cesta de la compra
  8. El nuevo cable submarino entre La Gomera y Tenerife: un hito para la seguridad energética de Canarias

Farzad Taheri, iraní residente en Las Palmas de Gran Canaria: "Dios no quiera que lleguen a utilizar armas de destrucción masiva"

Farzad Taheri, iraní residente en Las Palmas de Gran Canaria: "Dios no quiera que lleguen a utilizar armas de destrucción masiva"

La huida de Munir, ex de la UD Las Palmas, tras los bombardeos en Irán

La huida de Munir, ex de la UD Las Palmas, tras los bombardeos en Irán

La borrasca Regina impactará desde el lunes en Canarias con viento fuerte y lluvias

La borrasca Regina impactará desde el lunes en Canarias con viento fuerte y lluvias

Carlos Fernández, CEO de Telespazio Ibérica: "La constelación canaria estará pagada si logra evitar un solo incendio"

Un iraní en Tenerife: "Apoyo el ataque; el régimen iraní acaba de matar a 40.000 personas solo por protestar"

Un iraní en Tenerife: "Apoyo el ataque; el régimen iraní acaba de matar a 40.000 personas solo por protestar"

Ethyan, futbolista de Tenerife, vive el ataque de Irán a Qatar: "Los misiles sobrevolaban mi casa; estaba asustado"

Ethyan, futbolista de Tenerife, vive el ataque de Irán a Qatar: "Los misiles sobrevolaban mi casa; estaba asustado"

El REF de Canarias se enfrenta a un momento crucial en España y en Europa

El REF de Canarias se enfrenta a un momento crucial en España y en Europa

¿Por qué la vivienda se ha convertido en un derecho 'fake' en Canarias?

¿Por qué la vivienda se ha convertido en un derecho 'fake' en Canarias?
Tracking Pixel Contents