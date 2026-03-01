Carlos Fernández, CEO de Telespazio Ibérica: "La constelación canaria estará pagada si logra evitar un solo incendio"

Canarias está más cerca de conquistar el espacio por segunda vez. La constelación 'Islas Canarias', que se convertirá en guardiana de incendios, volcanes y efectos del cambio climático en las Islas, está a tres años de ser una realidad. La empresa encargada de tal reto es Telespazio Ibérica, que tendrá el reto de desarrollar tres nuevos satélites y lanzarlos al espacio en 2028. El responsable de la empresa, Carlos Fernández, se muestra entusiasmado y afirma que será un revulsivo para su empresa, pero también para la gestión de emergencias de Canarias.

¿Qué lleva a Telespazio a interesarse por un proyecto como la Constelación Islas Canarias?

Telespazio es, dentro del sector espacial, una compañía de servicios espaciales. Usamos tecnología espacial para dar servicios a usuarios del sector espacial. No son agentes espaciales, pero tenemos muchos servicios relacionados con lo que llamamos geoinformación, que es utilizar la imagen de satélite para interpretarla y que ayude a tomar decisiones. Nos dimos cuenta de que en incendios forestales tenemos una herramienta que ayuda a planificar y gestionarlos, pero falta un tipo de dato concreto relacionado con su seguimiento. La Constelación Canaria nos permite disponer de un tipo de dato con el cual podemos prestar un mejor servicio en estos casos de incendios o emergencias.

Entonces el desarrollo de satélites será una encomienda nueva para ustedes.

Nosotros lo que haremos será liderar un consorcio con un conjunto de compañías para suplir esas capacidades que no tenemos. Somos los que daremos el servicio, haremos el seguimiento en tierra y llevaremos el centro de control. Pero tenemos varios partners, como AVS, que trabajará en el desarrollo del vehículo en sí; varias compañías que elaboran las cámaras, entre ellas el IAC, que hace la cámara Drago, que es la más importante de la misión; y las que nos ayuda a hacer ingeniería de sistemas de integración. Nos hemos rodeado de compañías que nos ayudarán hacer la integración de los satélites para luego poderlos operar y comercializar.

¿Cuántos satélites se integrarán?

Está habiendo un poco de confusión con esto. Son tres satélites de la Constelación, pero el año que viene lanzaremos un precursor para probar la cámara Drago 3 del IAC desde el espacio.

¿Y este precursor tendrá las mismas características que los satélites?

Es más sencillo, sí. Es básicamente lo mínimo para que la cámara pueda volar, tome imágenes y las envíe a tierra. Es un demostrador más sencillo.

¿Qué fechas tienen previstas para su lanzamiento?

Este precursor se lanzará a mediados de 2027, durante el segundo trimestre. Los tres definitivos se lanzarán entre el segundo y el tercer cuatrimestre de 2028.

Al ser un proyecto de Canarias, parte del desarrollo se debe hacer en Tenerife, ¿cómo se va a cumplir esta encomienda del Cabildo?

Nosotros tenemos ya una oficina en Tenerife y también tenemos oficina en Fuerteventura. AVS lo mismo, pues tiene una oficina en Tenerife desde hace ocho años. Además, esta empresa es proveedora actualmente del IAC y trabaja en telescopios y estructuras de óptica, por lo que tiene una larga experiencia en el sector. Y luego IAC, que es quien proporciona la cámara, pues también en la isla. Vamos a utilizar infraestructura, instalaciones y personal básicamente de Canarias, en Tenerife, aunque también a nivel complemento de gente trabajando desde otros lugares de España. Pero una parte muy grande del proyecto y la integración y muchas de las pruebas va a tener lugar en Canarias.

¿Qué pronóstico de contratación de personal tienen para los próximos años?

El proyecto arranca ahora con un equipo más reducido,q ue es el equipo que está iniciando el diseño y la planificación del proyecto. Y el precursor es un sistema más o menos sencillo. El volumen de gente y de trabajo local en Tenerife aumentará cuando empecemos con la integración, pruebas, montaje y demás, en la segunda mitad del 27 y primera mitad del 28. Hablamos de la creación de decenas de puestos de trabajo entre directos e indirectos, pero no sé decir la cifra.La idea es que haya un equipo canario importante y utilicemos también el talento de las Islas, para que no se tenga que ir fuera.

¿Por qué decidieron venir a Canarias?

En esta línea estratégica de compañía de servicios arrancamos un proyecto en Fuerteventura, que tiene que ver también con incendios forestales y gestión de emergencias, pero desde vehículos aéreos no tripulados, en lugar de satélites. Esa es la base de la decisión. Nuestro objetivo, de aquí a 10 años, es ser líderes en servicios de geoinformación de emergencias. Canarias tiene un plan aeroespacial muy interesante y esa visión estratégica, disponibilidad presupuestaria encaja con nuestra estrategia.

¿Qué supone para Tenerife y para Telespazio liderar la primera constelación de una comunidad autónoma?

Es un hito muy importante para Tenerife, para Canarias. Es una noticia de mucho impacto en España. Para nosotros es muy atractivo liderar un proyecto como este, porque estratégicamente encaja exactamente en lo que estamos buscando. El salto para Telespazio Ibérica en cuanto a prestar servicios con constelación operada por nosotros es muy importante. A nosotros nos sitúa muy bien en el panorama donde queremos estar y creo que para Canarias, y Tenerife en concreto, también es un golpe de autoridad. El aeroespacial es un sector que a veces no se entiende bien o que se puede pensar que el dinero está mejor invertido en otras partidas. Pero el incendio de Tenerife, que fue terrible y monstruoso, costó 180 millones de euros entre la extinción y la gestión posterior de la catástrofe. Este proyecto son 20 millones, así que tan sólo evitando un incendio esta constelación está más que pagada.

En un principio, este proyecto había proyectado la construcción de ocho minisatélites, pero al final han optado por tres, ¿por qué este cambio?

Uno puede optar por conducir un camión y transportar 10 coches, o conducir los 10 coches por carretera. Nos hemos decantado por la primera. Tenemos tres satélites con un peso en torno a 80 kilos cada uno y cada uno de los satélites llevará entre ocho y diez cámaras dentro. Eso tiene muchas ventajas, pero una fundamental es que nos permite tomar la imagen y descargarla a tierra muy rápidamente y con mucha agilidad para que se pueda disponer de ellas muy rápidamente en caso de emergencia. Cuando tienes muchos satélites, es más complicado.

Una de las cuestiones que más preocupan es qué ocurrirá con los satélites cuando termine su vida últil, ¿se desintegrarán o generarán basura espacial? Y, por otro lado, ¿mientras estén en órbita, tendrán efectos negativos en la observación nocturna?

Para empezar, son lo bastante pequeños y cuentan con una geometría que no generará reflejos ni ningún tipo de polución nocturna. Estos satélites tendrán una vida útil mínima de tres años ampliables a cinco. y cuando lleguen a su final, como estarán en órbita baja, con que los dejemos sin maniobrar será suficiente para que reentrando a cabo de unas decenas de años. En este caso, además hemos añadido un dispositivo que se llama CAT que permite que otro vehículo espacial se acerque, lo agarre y lo fuerza a reentrar más pronto. n