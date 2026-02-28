Televisión Canaria estrena ‘Canarias Futura’, un nuevo programa para acercar la ciencia y la innovación del Archipiélago

Televisión Canaria incorpora a su parrilla un nuevo espacio centrado en la divulgación científica y tecnológica. Bajo el título ‘Canarias Futura’, el programa se estrenará mañana domingo 1 de marzo a las 13:40 horas con el objetivo de acercar al público el presente y el futuro de la investigación y la innovación que se desarrollan en el Archipiélago.

El formato, dirigido y presentado por Yaiza Díaz y producido por Lilium by APS, propone un recorrido por las ocho islas para mostrar qué investigan los científicos canarios, cómo se aplican los avances tecnológicos en ámbitos como la salud o la industria y de qué forma Canarias participa en proyectos vinculados al mar y al espacio.

Un recorrido por la ciencia y la tecnología hechas en Canarias

‘Canarias Futura’ constará de 13 episodios que abordarán diferentes áreas estratégicas. Entre ellas, la medicina, los videojuegos, el cine, la industria y la agricultura, sectores en los que el Archipiélago ha ido consolidando un ecosistema innovador en los últimos años.

La primera entrega, titulada El mar que nos mece, centrará su mirada en el entorno marino de Gran Canaria. Este episodio inicial marca el punto de partida de una serie que pretende visibilizar la relación histórica y científica de las Islas con el océano, un ámbito clave para el desarrollo de la economía azul y la investigación marina.

La presentadora define el espacio como un programa “para gente curiosa”, pensado para quienes desean comprender mejor cómo la ciencia y la tecnología influyen en la vida cotidiana. La idea de fondo, según explica, es transmitir que el futuro no es algo lejano, sino un proceso que ya se está construyendo en Canarias a través del trabajo de investigadores, técnicos y profesionales altamente cualificados.

Divulgación accesible con vocación de servicio público

El nuevo espacio se enmarca dentro del compromiso de servicio público de la cadena autonómica. La intención es trasladar el conocimiento científico con un lenguaje claro y cercano, evitando tecnicismos innecesarios y facilitando que cualquier espectador pueda comprender los avances que se están produciendo en disciplinas que a menudo se perciben como complejas.

En este sentido, el programa ha contado con la colaboración de especialistas que combinan excelencia investigadora y capacidad divulgativa. El objetivo es hacer comprensibles conceptos relacionados con la biotecnología, la ingeniería, la medicina o la exploración oceánica, entre otros ámbitos.

Acceso a espacios científicos poco conocidos

Uno de los atractivos del formato será la posibilidad de mostrar lugares y procesos a los que habitualmente no accede el público general. A lo largo de los 13 capítulos, el equipo del programa ha entrado en laboratorios donde se estudian microorganismos, instalaciones en las que se desarrollan modelos experimentales o galerías de agua que se adentran cientos de metros bajo tierra, una infraestructura característica del sistema hídrico canario.

El espacio también acompaña a especialistas en volcanología, disciplina especialmente relevante en un territorio de origen volcánico como Canarias. Además, aborda avances en biotecnología y aplicaciones de tecnología 3D para la fabricación de prótesis, así como proyectos vinculados a hospitales y parques tecnológicos.

Esta mirada transversal permite entender cómo la investigación científica tiene aplicaciones directas en ámbitos como la sanidad, la sostenibilidad o la transformación digital.

Una apuesta visual cuidada

Más allá del contenido, ‘Canarias Futura’ destaca por una realización que cuida la parte visual. El equipo ha apostado por una puesta en escena detallada, con especial atención a la imagen y al entorno en el que se desarrollan las investigaciones.

La intención es ofrecer una narrativa audiovisual que esté a la altura de las temáticas tratadas y refuerce la ambición del proyecto. El programa combina entrevistas, reportajes en exteriores y acceso a instalaciones científicas, configurando un formato dinámico y didáctico.

Canarias como referente en ámbitos estratégicos

El recorrido por las ocho islas permitirá comprobar la dimensión del ecosistema investigador canario. Según subraya la dirección del programa, muchas de las iniciativas que se desarrollan en el Archipiélago no solo tienen impacto local, sino también proyección nacional e internacional.

Canarias ocupa posiciones destacadas en sectores como la astrofísica, la investigación marina, la gestión del agua o las energías renovables, ámbitos que forman parte de las estrategias de especialización inteligente impulsadas desde las administraciones públicas.

Con ‘Canarias Futura’, Televisión Canaria amplía su oferta de contenidos divulgativos y pone el foco en el talento científico de las Islas. La nueva propuesta pretende acercar a la ciudadanía el trabajo que se realiza en laboratorios, hospitales y centros tecnológicos, mostrando cómo la ciencia y la innovación forman parte del presente y del futuro del Archipiélago.

El estreno será este domingo a las 13:40 horas, en una franja pensada para un público amplio y familiar. La cadena autonómica apuesta así por consolidar un espacio estable dedicado a la divulgación, reforzando su papel como medio público comprometido con el conocimiento y el desarrollo de Canarias.