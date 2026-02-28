El REF de Canarias se enfrenta a un momento crucial en España y en Europa

El Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias se enfrenta a rachas de viento frontales que ponen en entredicho su vigencia. O mejor, que erosionan el sentido último de una norma gestada para aminorar el efecto de unas circunstancias que permanecen, y así seguirán por siempre, invariables: la enorme distancia que separa al Archipiélago del continente, su fragmentación insular y la escasez de territorio. Tres factores que explican por sí solos la presencia de las Islas en la parte baja de la práctica totalidad de las variables que se analizan para conocer la salud económica de un territorio: empleo, salarios, renta per cápita...

Aun con el REF defendiendo –o intentando promover– el dinamismo inversor, la comunidad autónoma permanece lejos de otras de similar tamaño enclavadas en el territorio peninsular. A pesar de ello, en los últimos tiempos se multiplican los debates que, con mayor o menor descaro, giran en torno a la pertinencia de este fuero canario o en los que, cuando menos, se discute sobre el tamaño de algunas de las partidas que genera su aplicación de cara a hacer la vida de los isleños lo más parecida posible a la que disfrutan los ciudadanos del resto de España.

Al margen de la ley

En los últimos tiempos reviven discusiones que se sitúan al margen de la ley. Porque el REFes parte del marco normativo del Estado, lo que no impide que cíclicamente partan voces desde la Administración central, con independencia del partido que esté al frente del Ejecutivo español, dibujando sombras de duda en el perímetro de cuestiones como el descuento para el transporte marítimo y aéreo de los residentes, por ejemplo.

O colocando palos fiscalizadores en las ruedas de bonificaciones anunciadas a bombo y platillo como ocurrió en años anteriores con las desgravaciones de alta intensidad fijadas para una industria audiovisual que desde entonces nunca ha dejado de crecer en las Islas hasta convertirse en un sector económico que, sin perder el carácter de emergente, se gana a grandes pasos el grado de consolidado. Todo esto se traduce en la necesidad de realizar grandes esfuerzos en el ámbito político-económico para hacer ver el atropello, y, además, alejando esa invocación de las leyes de cualquier parecido a un ruego.

¿En peligro?

¿Está realmente en peligro el REF? La conclusión de los expertos es que no, pero sí en un «momento trascedente», tal y como lo define el director de la Cátedra del REF de la ULPGC, Salvador Miranda. Una encrucijada que, continuando con la opinión del economista y asesor fiscal, no afecta «tanto a la vertiente técnica como a la política». Es decir, «el REF como institución no está en peligro, pero sí es cierto que se enfrenta a un momento de cambio», añade el también historiador.

Ese cambio al que alude es el que promueven las variaciones que se producen en el corazón de instituciones de rango superior, como puede ser la UE, y en otras, directamente y sin disimulo alguno la clase política española con el fin de conseguir objetivos que en la mayoría de las ocasiones están muy alejados del interés canario.

La financiación

La revisión del sistema de financiación autonómica (SFA) está contenida en el acuerdo que firmaron PSOEy Esquerra (ERC) para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña. Para ser más exactos, lo firmado alude a un modelo de financiación especial para los catalanes, lo que pasa indefectiblemente por revisar el SFAen su totalidad.

La propuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es conseguir 20.975 millones de euros más para repartirlos entre las comunidades autónomas; 611 millones de euros de ese plus vendrían para Canarias. El Gobierno regional considera insuficiente dicha suma. Pero más allá de eso, no han faltado quienes en la cuenta de lo que reciben las Islas han metido los fondos que provienen del REF.

Tiempos peores

Es decir, sobrevuela la pretensión de retornar al tiempo anterior a 2018, cuando la aritmética parlamentaria permitió convencer al entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que el fuero canario no se toca porque está para garantizar a los ciudadanos de las Islas unas circunstancias vitales al menos similares al del resto de españoles. «Hay que ver si se revisa [el SFA] y estar atentos a que no se produzca un reparto desigual», explica el secretario general de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEAF), Orlando Luján; otro de los asesores fiscales canarios que mejor conoce el REF.

«Quizá fuimos muy optimistas al verlo casi como definitivo», expone el socio de Garrigues en Canarias Antonio Viñuela. Se refiere al logro de 2018, que debe mantenerse a capa y espada, según Salvador Miranda, «porque al lado de esto cuestiones como la RIC (Reserva para Inversiones de Canarias) es calderilla». Es precisamente a esta cuestión a la que se refiere el director de la Cátedra del REF de la ULPGC cuando define el momento actual como «trascendente». Y Viñuela, también miembro de la cátedra le coloca el calificativo de «crítico» por el mismo motivo, ya que se trata de cuestiones que se puede llevar por delante una negociación política en la que Canarias no toma parte.

Utilización espuria

«No es tanto que quieran quitar el REF, pero sí que se utiliza para hacer ver que Canarias ya está suficientemente financiada cuando el fuero nada tiene que ver con eso», añade Antonio Viñuela. Porque una cosa son las herramientas que vienen a acercar a los canarios a la línea de salida en la que forman el resto de españoles y otra, la financiación de los servicios esenciales como la educación, la sanidad y las políticas sociales. Restar a esto último un solo euro por la existencia del REF es quebrar el sentido de este. El Comisionado del REF, José Ramón Barrera, nombrado por el Gobierno de Canarias, no ha dudado en pedir «claridad» sobre el sentido que se otorga a esos fondos adicionales –dando por bueno que lo son– que llegarían vía SFA.

Giro europeo

La Unión Europea (UE) ya da los primeros pasos para conformar el presupuesto que estará operativo en el periodo 2028-2034. Tiene por tanto que aprobarse el año que viene y las noticias que circulan no son buenas. La peor es la propuesta lanzada por la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, de acabar con la estructura de reparto de los fondos de cohesión. Pretende sustituir la actual asignación en base a programas finalistas por 27 montones de euros, uno para cada país miembro.

En lo que afecta a Canarias, eso significaría ver cómo vuela gran parte de la protección que hasta la fecha ha tenido como región ultraperiférica (RUP). En base a esa condición, una gran suma de fondos estratégicos, como los destinados al sector primario vía Posei, llegan directamente desde Bruselas. Por contra, el escenario Von der Leyen deja en manos de los gobiernos centrales la decisión de cuánto toca recibir a cada uno de los territorios que lo integran.

Se diluyen las RUP

En ese escenario, «las RUP se diluyen, pierden fuerza», señala Viñuela, por lo que Luján no duda en señalar que «ahí Canarias se juega mucho». Este último recuerda, además, que España «no defendió a su RUP», el Archipiélago, cuando «se estableció la tributación mínima». La partida aún está en marcha, pero el Gobierno canario asegura desconocer cómo pretende mover sus fichas Madrid sobre el tablero. Enfrente coloca, para comparar, la oposición que sí ha hecho pública el presidente francés, Emmanuel Macron. Los galos, son junto a España y Portugal, los tres países que tienen RUP.

Barrera no tiene dudas: «Hay que preservar con firmeza la condición de RUP en el marco financiero plurianual de la UE». Lo contrario sería en opinión del Comisionado poner en riesgo «sectores estratégicos» y ya suficientemente maltrechos «como el primario». Por su parte, Salvador Miranda está convencido de que Madrid sabe lo que significa ser RUP, el problema lo sitúa en que los actuales «intereses políticos están en otra parte». Es decir, «contentar a las minorías que lo sostienen» ocupa demasiado tiempo al Gobierno de España en un momento europeo en el que quien se despiste puede darse por perdedor.

La encuesta

En la mitad de febrero se conoció la encuesta realizada por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) –depende del Ministerio de Hacienda– para conocer los efectos del REF. Las preguntas no gustaron, entre otros, a José Ramón Barrera, que en aquel momento señaló como impensable que se incluyeran en un trabajo del mismo tenor pero dirigido al fuero vasco.

¿Que pretendía conocer la encuesta? Por ejemplo, si el desarrollo económico que ha alcanzado Canarias podría hacerse logrado sin incentivos como la RIC o la DIC (Deducción por Inversiones), entre otras. El propio Comisionado reconoció como necesarios este tipo de test para conocer la eficacia de las herramientas que contiene el REF. Es decir, nada contra el continente pero mucho contra el contenido. «La inclusión en el cuestionario de escenarios hipotéticos sobre el desarrollo de Canarias en ausencia del REF puede generar interpretaciones descontextualizadas si no se recuerda que el fuero responde a desventajas estructurales reconocidas en el ordenamiento constitucional y en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE» expone.

Opiniones variadas

Entre los fiscalistas, las opiniones son variadas. Desde Salvador Miranda, que resta «hierro» y hasta se muestra sorprendido por el revuelo, a Antonio Viñuela, que echa en falta «un anuncio previo de los motivos» que llevaron al IEF a poner en marcha el trabajo. Como Barrera, el socio de Garrigues en las Islas considera positivas estas iniciativas, «pero hay que explicar para qué son; esperamos que le den un buen uso».

Orlando Luján también recibió en su correo electrónico la encuesta, que considera «incompleta». Una falla que, a su juicio, no lo habría sido en el caso de «haber consensuado el contenido, incluso con el propio Comisionado del REF», además de los profesionales que, como es su caso, se enfrentan día a día a la aplicación de una herramienta que en no pocas ocasiones topa con el muro de la falta de entendimiento. «Ya que se hace el esfuerzo, habría sido deseable» un disparo más certero, añade el secretario general de la AEAF.

En definitiva, los numerosos frentes que se le han abierto, todos en su contra, dejan al fuero canario ante un momento crucial. Más aún porque, como señala Barrera, «coincide con un cambio de ciclo económico» que demanda análisis en lugar de amenazas. n