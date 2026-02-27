Tenerife afronta un sábado de alisio fuerte, calima en retirada y posibles lluvias en el norte
El viento soplará con fuerza este sábado en Tenerife, con rachas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, afectando especialmente a zonas altas y expuestas
Tenerife vivirá este sábado una jornada marcada por el viento intenso del nordeste, con rachas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora en vertientes expuestas y zonas altas, además de intervalos nubosos en el norte con probables lluvias débiles en medianías. La calima en altura irá remitiendo desde primeras horas del día, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.
Previsión por islas
Tenerife
Intervalos nubosos en el norte con lluvias débiles ocasionales en medianías del noreste. Descenso de máximas en zonas del sur. Rachas muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, con posibilidad de superar los 90 km/h.
- Santa Cruz de Tenerife: 17ºC / 22ºC.
La Gomera
Intervalos nubosos en el norte con lluvias débiles ocasionales. Rachas muy fuertes que podrían superar los 90 km/h en vertientes expuestas y cumbres.
- San Sebastián de La Gomera: 18ºC / 22ºC.
La Palma
Nubosidad en el norte con lluvias débiles ocasionales en medianías del noreste. Máximas en ligero descenso. Rachas fuertes en vertiente noroeste y extremo sur.
- Santa Cruz de La Palma: 17ºC / 21ºC.
El Hierro
Intervalos nubosos en el norte con lluvias débiles ocasionales. Rachas muy fuertes en vertientes sureste, noroeste y zonas altas, con posibilidad de alcanzar los 90 km/h.
- Valverde: 12ºC / 15ºC.
Lanzarote
Intervalos nubosos en el norte y calima en niveles altos en retirada. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso, más acusado en el sur. Rachas muy fuertes en el sureste.
- Arrecife: 16ºC / 22ºC.
Fuerteventura
Poco nuboso con intervalos matinales en el norte. Calima remitiendo. Máximas en ligero descenso, especialmente en el oeste. Rachas fuertes en la mitad sur.
- Puerto del Rosario: 16ºC / 23ºC.
Gran Canaria
Nubosidad en el norte con probables lluvias débiles en medianías. Calima en retirada. Mínimas en ligero descenso y máximas sin grandes cambios. Rachas muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, con posibilidad de alcanzar los 90 km/h de forma puntual.
- Las Palmas de Gran Canaria: 18ºC / 22ºC.
