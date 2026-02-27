Tania García, en el Día Mundial de las Enfermedades Raras: «Nos sentimos como ratas de laboratorio»

En Canarias, cerca de 140.000 personas conviven con una enfermedad rara, una realidad marcada por el retraso diagnóstico, la falta de tratamientos específicos y las desigualdades territoriales en el acceso a la atención sanitaria. La condición insular añade una dificultad extra cuando las familias necesitan desplazarse a otras islas o a la Península para realizar pruebas genéticas o recibir seguimiento especializado, con el consiguiente impacto económico, laboral y emocional, según recoge la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER).

En ese contexto se sitúa la historia de Tania García y su hija Nayeli Pérez, vecinas de La Victoria, en Santa Cruz de Tenerife, que afrontan una enfermedad neurológica de origen genético poco frecuente. Nayeli es la única menor diagnosticada en Canarias con una alteración vinculada al cromosoma 9p, una condición que ha transformado por completo la vida familiar y que ejemplifica las dificultades a las que se enfrentan muchas familias cuando el diagnóstico llega tarde y las respuestas médicas avanzan con lentitud.

Tania García y Nayeli Pérez. / Arturo Jiménez

Primeras señales

Durante años, Tania sintió que nadie la escuchaba. Que su preocupación por Nayeli era vista como una exageración. «Los médicos prácticamente me daban por loca», recuerda. Su hija creció aparentemente como cualquier otra niña, aunque ella intuía que algo no iba bien. El lenguaje tardó en llegar y la madurez no avanzaba al mismo ritmo, pero no había respuestas claras.

Nayeli tiene hoy 15 años y su enfermedad no se manifestó de forma temprana. Todo cambió cuando tenía ocho años y convulsionó por primera vez. «Ahí fue cuando empezó esta pesadilla», cuenta su madre. A partir de ese momento, comenzaron los diagnósticos y las visitas médicas que pondrían nombre a una realidad cada vez más compleja.

Un diagnóstico complejo

Desde entonces, el listado de patologías no ha dejado de crecer: malformación de ambos hipocampos (Dandy Walker), retraso madurativo, epilepsia de ausencias, actividad cerebral anómala que provoca tics, atrofia cerebral, un quiste en la hipófisis, trastorno del espectro autista, incontinencia urinaria nocturna, problemas de conducta y una afección dermatológica pendiente de diagnóstico. «Cada vez vamos retrocediendo», explica Tania, que observa cómo su hija pierde habilidades con el paso del tiempo.

La vida diaria exige una vigilancia constante. Nayeli necesita apoyo para asearse, vestirse y organizar sus rutinas. «Ella puede hacer las cosas, pero siempre hay que estar pendiente», señala su madre. Caminar a diario es imprescindible para canalizar la ansiedad, igual que sus aficiones: las pulseras y las murgas. «No tiene ningún rasgo físico que lo indique», explica Tania, «pero neurológicamente está en tránsito».

Esperas sanitarias

Uno de los puntos más delicados del relato es la relación con el sistema sanitario. Nayeli tiene atrofia cerebral y lleva tres años sin una resonancia magnética. La última consulta con Neurología quedó pendiente el 22 de diciembre, cuando sospechó que la epilepsia había regresado. «A día de hoy, neurología no se ha puesto en contacto con nosotros», lamenta. La espera, en su caso, no es neutra: «La atrofia puede causar demencia cerebral».

Ante la falta de respuestas en Canarias, la familia buscó alternativas fuera del Archipiélago. Viajaron en dos ocasiones a Barcelona, donde confirmaron que la epilepsia estaba controlada, pero detectaron una actividad cerebral de origen desconocido. «Eso lo tenían que estudiar aquí», explica Tania. Dos años después, sigue sin explicación. «Nos sentimos como ratas de laboratorio», afirma.

Impacto vital

La enfermedad no solo ha marcado la salud de Nayeli, sino toda la vida familiar. Tania tuvo que cerrar su negocio como autónoma cuando los problemas de conducta se intensificaron. «Mi vida cambió a nivel laboral, social, familiar… prácticamente todo», explica. Muchas amistades se perdieron por el camino y el apoyo institucional fue escaso. «No me he sentido acompañada», reconoce.

El respaldo ha llegado, sobre todo, de otras madres. Asociaciones vinculadas al autismo y a enfermedades genéticas se han convertido en refugio. «Nadie te entiende mejor que quien está en tu piel», explica. La incomprensión también se ha trasladado al entorno escolar. Nayeli ha sufrido acoso. «La madre sabía perfectamente la enfermedad de mi hija y nunca le explicó a su hija lo que le pasaba», relata.

Mirar al futuro

Tania evita el victimismo. «No quiero dar pena», insiste. «No quiero que sientan lástima por mi hija. Quiero que la vean como una persona, no como un número». Su reivindicación es clara: menos barreras, más comprensión y recursos reales. «Nuestra vida ya es complicada como para que nos pongan más obstáculos», concluye.

El futuro le produce miedo. «Lo veo negro», admite. Cada caso es distinto y no hay certezas sobre la evolución de la enfermedad. Por eso, su mensaje a otras familias es directo: «Buscar ayuda en otros padres, no solo en profesionales». Y a las administraciones, una petición urgente: apoyo económico y acceso real a terapias. «Hay pruebas que cuestan miles de euros y no puedes esperar», lamenta.

En el mes de las enfermedades raras, Tania resume su lucha con una frase que no busca compasión, sino visibilidad: que la realidad no apague las fantasías, pero tampoco las ignore. «No somos raros, solo necesitamos que no nos resten», concluye.

Programas de apoyo

En Canarias, la atención a las enfermedades raras se apoya en programas como el cribado neonatal, conocido como la prueba del talón, que permite detectar de forma precoz patologías congénitas graves y minimizar sus secuelas. En los últimos años, la comunidad autónoma ha ampliado el número de enfermedades incluidas en este programa, situándose por encima de la cartera común del Sistema Nacional de Salud y reforzando el diagnóstico temprano en recién nacidos.

La Estrategia de Enfermedades Raras de Canarias busca mejorar la coordinación entre servicios, facilitar el acceso a pruebas genéticas y garantizar una atención más equitativa a las familias afectadas. Aun así, los tiempos de espera, la falta de seguimiento continuado y las diferencias territoriales siguen condicionando la experiencia de muchas familias que conviven con patologías poco frecuentes.

Tania convive con una incertidumbre constante. Cada retroceso de Nayeli, cada cambio de conducta o cada síntoma nuevo reactiva el miedo y la preocupación. La atención no termina al salir de una consulta médica, sino que se prolonga en la rutina diaria, en la vigilancia permanente y en la sensación de estar siempre alerta.

Aun así, Tania insiste en que su hija no puede reducirse a un diagnóstico. Defiende que Nayeli es una adolescente con intereses, gustos y sueños propios, y que su lucha va más allá de la atención sanitaria. Reclama comprensión social, menos barreras y apoyos reales para que las familias no tengan que cargar solas con una realidad ya de por sí compleja.