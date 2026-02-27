Derechos que costaron sangre y sudor: Tefía, primer Lugar de Memoria que se declara en Canarias

Memoria y reparación. La antigua Colonia Agrícola Penitenciaria de Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía fue declarada esta mañana Lugar de Memoria Democrática, convirtiéndose en el primero espacio reconocido en Canarias y en el primero del país que repara de forma específica la dignidad del colectivo LGTBI represaliado durante la dictadura franquista. El acto, celebrado en Fuerteventura, contó con la presencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, entre otras autoridades.

Entre 1954 y 1966, un centenar de hombres fueron internados en Tefía, sometidos a trabajos forzados, humillaciones y torturas por su condición de homosexuales. La declaración oficial reconoce ese espacio como símbolo de la represión ejercida contra quienes eran perseguidos por su orientación sexual en aplicación de la legislación franquista.

Ángel Víctor Torres reconoció antes del acto que España tenía “una deuda con todas las personas que defienden su condición sexual” y que el reconocimiento de Tefía supone un ejercicio de reparación y desagravio. El ministro subrayó que la libertad, en su sentido más amplio, implica poder amar a quien se quiera sin sufrir persecución ni violencia, y consideró que la jornada representa la restitución de “algo fundamental, la dignidad de las personas”.

Nuevas generaciones

El ministro destacó el carácter “especial” de la fecha y la necesidad de que las nuevas generaciones conozcan que durante la dictadura el hecho de amar a alguien del mismo sexo podía acarrear años de reclusión y trabajos forzados. Recordó también que muchos homosexuales ocultaron su condición, incluso contrayendo matrimonio con personas del otro sexo, ante el temor a la represión. A su juicio, el reconocimiento de derechos civiles plenos en la España actual constituye una expresión de “libertad verdadera”.

Por su parte, Fernando Clavijo señaló que la declaración de Tefía debe servir para que los jóvenes tomen conciencia de que derechos que hoy se dan por consolidados "costaron mucha sangre y dolor”. El presidente canario remarcó que el acto no se limita a mirar al pasado, sino que pretende recordar lo ocurrido para evitar que se repita.

La antigua Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, en Fuerteventura. / Efe

Clavijo insistió en que muchas personas desconocen la existencia de la colonia y que allí se encarcelaba a ciudadanos únicamente por ser homosexuales. Consideró que la jornada supone un acto de justicia hacia las víctimas y sus familias y un mensaje claro de que la sociedad canaria no olvida. En su intervención, vinculó la memoria de Tefía con la importancia de preservar libertades como el derecho al voto, a contraer matrimonio con quien se desee o a pensar de manera diferente, conquistas que, recordó, no fueron gratuitas.

El acto incluyó un homenaje a nueve personas que padecieron la represión o que destacaron en la defensa de la igualdad y los derechos del colectivo LGTBI. Entre los reconocimientos a título póstumo figuraron los concedidos a Pedro Zerolo y a los antiguos reclusos de Tefía Octavio García Hernández y Juan Curbelo Oramas.