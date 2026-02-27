DANA en Canarias: Emergencias da por finalizadas las prealertas por nevadas, tormentas y lluvias y siguen los avisos por viento, oleaje y calima

El Gobierno de Canarias ha dado por concluida la situación de prealerta por nevadas en Tenerife a partir de las 12:30 horas de este viernes 27 de febrero. La medida ha sido adoptada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias tras analizar la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes disponibles.

La prealerta afectaba a las cumbres de Tenerife situadas por encima de los 1.800 metros de altitud, donde en días anteriores se habían registrado condiciones meteorológicas que podían favorecer precipitaciones en forma de nieve. Una vez desaparecidos los factores que motivaron la activación del aviso, el Ejecutivo autonómico ha procedido a su desactivación.

Esta decisión se enmarca en la aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), el instrumento que regula la respuesta ante episodios de este tipo en el Archipiélago.

También finaliza la prealerta por tormentas en Fuerteventura y Lanzarote

De forma paralela, el Gobierno autonómico ha levantado la prealerta por tormentas que permanecía activa en Fuerteventura y Lanzarote. La medida tiene efecto igualmente desde las 12:30 horas de este viernes.

La activación inicial respondía a la previsión de inestabilidad atmosférica, con posibilidad de actividad tormentosa en ambas islas. Sin embargo, la evolución de la situación meteorológica ha permitido dar por finalizado el episodio adverso.

Mejora del tiempo y fin de la prealerta por lluvias en cuatro islas

Además, la Dirección General de Emergencias ha comunicado el fin de la prealerta por lluvias que afectaba a Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

En el caso de Tenerife y Gran Canaria, el ámbito territorial se centraba en las zonas norte de ambas islas. Tras comprobar que han cesado las condiciones que justificaron la activación del aviso, se ha procedido a su desactivación oficial.

Con esta decisión, quedan sin efecto todas las prealertas meteorológicas que permanecían vigentes en estas islas, lo que supone una mejora generalizada de las condiciones atmosféricas.

Siguen los avisos por viento, fenómenos costeros y calima

La DANA sigue activa en Canarias. Por ese motivo, la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, mantiene la alerta por fenómenos costeros en toda Canarias y la alerta por viento en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. Ademas, hay prealerta por calima en Canarias.

El elemento más destacado de la jornada será el refuerzo del alisio, que rolará rápidamente a nordeste y ganará intensidad respecto al día anterior. La Aemet prevé viento moderado a fuerte de componente norte que evolucionará a NE a lo largo del viernes.

Las rachas más intensas afectarán a:

Zonas altas y expuestas de Tenerife , especialmente en vertientes sureste y noroeste.

, especialmente en vertientes sureste y noroeste. Cumbres y áreas abiertas del entorno del Teide .

. Medianías y cumbres de Gran Canaria .

. Islas orientales (Lanzarote y Fuerteventura).

Sectores concretos de La Gomera y El Hierro, como la zona de El Pinar.

En estos puntos, las rachas podrían superar los 90 km/h y alcanzar localmente los 100 km/h, lo que ha motivado la activación de avisos naranjas en áreas de mayor riesgo y amarillos en otras zonas expuestas. Incluso fuera de las áreas bajo aviso, no se descartan golpes de viento superiores a 60 km/h en medianías del noroeste de Gran Canaria.

Calima en altura y riesgo de lluvia de barro

Otro de los fenómenos relevantes será la intrusión de polvo en suspensión, que afectará principalmente a capas altas de la atmósfera. La calima será más perceptible en medianías y cumbres orientadas inicialmente al norte, aunque los fuertes vientos favorecerán su desplazamiento hacia vertientes sur.

Esta situación puede provocar:

Reducción local de visibilidad.

Depósito de polvo en superficies.

Lluvias de barro en zonas donde coincidan precipitaciones y polvo en suspensión.

Las áreas con mayor probabilidad de este fenómeno serán las medianías del norte de Tenerife y Gran Canaria durante la primera mitad del día. Aunque el fenómeno será más localizado en el resto del archipiélago, no se descarta por completo en otras zonas.

Noticias relacionadas

La calidad del aire puede verse afectada de forma puntual.