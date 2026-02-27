Canarias Viva, un mundo de experiencias exclusivas

En un mercado turístico cada vez más orientado a la personalización y a la búsqueda de vivencias memorables, Canarias Viva emerge como una propuesta diferencial: una plataforma digital especializada en la comercialización de experiencias premium en el Archipiélago. Con base en Tenerife y vocación de expansión al resto de las islas, la compañía se posiciona como la web de referencia para quienes priorizan calidad, singularidad y acceso a propuestas que no se encuentran en otros canales.

Canarias Viva nace con un enfoque claro: no competir en el terreno de las ofertas masivas o los descuentos indiscriminados, sino en el de la excelencia. Su filosofía se sustenta en una curaduría rigurosa de experiencias, seleccionadas por su valor diferencial y su capacidad de generar recuerdos únicos. El objetivo no es vender “chollos”, sino facilitar el acceso al mejor producto disponible en cada categoría, siempre al precio más competitivo del mercado y, en determinados casos, con promociones destacadas.

El segmento más demandado actualmente es el de los daypass en hoteles de lujo. Esta modalidad permite disfrutar durante un día de las instalaciones de establecimientos de alta gama -piscinas infinity, zonas exclusivas de solárium, áreas wellness o beach clubs- sin necesidad de alojarse. Se trata de una tendencia en auge tanto entre residentes que buscan escapadas breves como entre visitantes que desean complementar su estancia con un extra de sofisticación. Canarias Viva ha sabido identificar esta oportunidad y consolidar una oferta sólida en este ámbito.

A ello se suma una amplia propuesta de ocio vinculada a spas, circuitos de bienestar y experiencias gastronómicas, donde destacan especialmente los brunchs en enclaves singulares. En un contexto donde la restauración evoluciona hacia formatos más experienciales, el brunch se ha convertido en un producto estrella, capaz de combinar gastronomía, entorno y estilo de vida en una sola propuesta. Canarias Viva integra estas experiencias dentro de su catálogo, apostando por espacios con identidad y estándares elevados de servicio.

La plataforma no se limita al ocio diurno o gastronómico. También comercializa entradas para eventos, conciertos y festivales, ampliando así su alcance al ámbito cultural y de entretenimiento. Este enfoque transversal permite diseñar propuestas más completas que conectan alojamiento, restauración y agenda cultural en una sola operación. Precisamente uno de los elementos diferenciadores de la compañía es la creación de paquetes exclusivos que combinan hotel y evento, productos cerrados que no pueden adquirirse en otras webs ni plataformas generalistas.

Estos paquetes exclusivos representan una de las principales fortalezas estratégicas de Canarias Viva. En un entorno dominado por grandes intermediarios internacionales, la empresa apuesta por acuerdos directos con establecimientos y promotores para generar propuestas únicas, diseñadas específicamente para su canal. El resultado es un catálogo que no replica lo que ya existe en el mercado, sino que aporta valor añadido real al consumidor.

El carácter 100% canario de la empresa es otro de sus pilares. En un sector altamente globalizado, Canarias Viva reivindica el conocimiento del territorio como ventaja competitiva. Conocer de primera mano el producto, las dinámicas del mercado local y las expectativas tanto del residente como del visitante permite afinar la selección y garantizar estándares acordes con la imagen de excelencia que proyecta la marca. Además, esta identidad local refuerza su compromiso con el tejido empresarial del Archipiélago, generando sinergias con hoteles, espacios de ocio y organizadores de eventos.

El arranque del proyecto en Tenerife responde a una estrategia lógica: se trata de la isla con mayor volumen de planta alojativa y una oferta consolidada de turismo premium. Sin embargo, la vocación de crecimiento es clara. La compañía prevé ampliar progresivamente su presencia al resto de las islas, replicando el modelo y adaptándolo a las particularidades de cada destino. Gran Canaria, Lanzarote o Fuerteventura, con segmentos de lujo y experiencias diferenciadas, se perfilan como territorios naturales para esa expansión.

En un momento en el que el consumidor valora cada vez más el tiempo como un recurso escaso y exige procesos de compra ágiles, Canarias Viva apuesta por una plataforma intuitiva, clara y orientada a la experiencia de usuario. La digitalización no es solo el canal de venta, sino una herramienta para ordenar, segmentar y presentar el producto con criterios de calidad.

En definitiva, Canarias Viva no pretende ser una web más dentro del ecosistema turístico. Su posicionamiento es claro: convertirse en la referencia de las experiencias exclusivas en Canarias. Un proyecto que combina identidad local, selección cuidada y acuerdos diferenciales para ofrecer al cliente algo más que una reserva: la posibilidad de vivir el Archipiélago desde una perspectiva premium y auténtica.