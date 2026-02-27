Canarias ultima los trámites para las guaguas gratis en 2026

La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha presentado ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible toda la documentación remitida por los cabildos insulares para garantizar la aplicación del 100% de bonificación en los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo terrestre en el Archipiélago durante el año 2026, de acuerdo con el procedimiento regulado en el Capítulo IV del Real Decreto-ley 17/2025, de 23 de diciembre.

Esta actuación se enmarca en el trabajo coordinado desarrollado entre el Ejecutivo y las administraciones insulares, que han certificado el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la normativa estatal, incluyendo la implantación efectiva de la gratuidad desde el 1 de enero de 2026 y el compromiso de mantenerla hasta el 31 de diciembre del próximo año. El Gobierno de Canarias ha canalizado esta información mediante una solicitud formal, dando así cumplimiento al procedimiento establecido para la concesión de las ayudas estatales.

La directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, ha destacado que "los cabildos han realizado el trabajo que exige el real decreto-ley, certificando la gratuidad del transporte y asumiendo los compromisos necesarios, y desde el Gobierno de Canarias hemos remitido toda esa documentación al Ministerio para garantizar la continuidad de la bonificación en 2026".

¿Cómo se abordará la gratuidad del transporte público?

Fernández ha señalado que este avance da continuidad a lo abordado en la última Mesa Interadministrativa del Transporte Terrestre, donde el Ejecutivo ya expuso la necesidad de reforzar la coordinación con el Estado para mejorar la planificación financiera del sistema. "La gratuidad del transporte público en Canarias requiere una gestión anticipada y una coordinación constante entre administraciones para evitar demoras y dotar de estabilidad al sistema", ha indicado.

En este contexto, la directora general ha explicado que el Gobierno de Canarias ha logrado el compromiso del Ministerio de mantener reuniones técnicas periódicas, estableciendo la primera de ellas el martes, 10 de marzo, lo que permitirá abordar las singularidades del transporte en el archipiélago y anticipar los trámites administrativos necesarios. Gracias a este trabajo ya se facilitó la justificación de los fondos correspondientes a 2025, por un importe de 32 millones de euros actualmente pendientes, así como avanzar en la tramitación de las transferencias previstas para 2026, estimadas en torno a 78 millones de euros, con el objetivo de que puedan abonarse con mayor antelación que en ejercicios anteriores.

Asimismo, Fernández ha confirmado que ya está cerrada una reunión técnica para la primera semana de marzo, en la que se coordinarán los fondos de 2025 y 2026, dando cumplimiento al compromiso adquirido con el Ministerio. "Este encuentro nos permitirá seguir avanzando hacia un modelo de financiación más ágil, previsible y adaptado a la realidad del transporte público en Canarias", ha concluido.