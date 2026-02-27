Canarias cierra la estabilización: puestos fijos para 3.530 interinos

Los procesos de estabilización de los interinos de la Administración General autonómica se cerrarán en marzo, según las previsiones de la Dirección General de Función Pública. El procedimiento ha regularizado la situación laboral de 3.530 empleados públicos, tanto funcionarios interinos como personal laboral temporal e indefinido no fijo que acumulaban años y décadas de labor en la Administración sin que se les consolidara sus puestos de trabajo.

A la culminación definitiva de este proceso se llega después de más de cuatro años de convocatorias, pruebas y trámites. La ley estatal 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público estableció un sistema excepcional para estabilizar a unos 800.000 interinos en toda España, alrededor de 20.000 en Canarias de Administración General, Sanidad, Educación y Justicia. El Gobierno central se vio obligado a desarrollar este procedimiento debido a elevada tasa de temporalidad que existe en las administraciones públicas españolas y la llamada de atención de la Comisión Europea para que redujera esta tasa al 8%, si no quería poner en riesgo los fondos europeos.

Desde que en 2022 Función Pública inició los procedimientos recogidos en la ley ha ejecutado un total de 188 procesos para estabilizar 3.530 plazas ocupadas por funcionarios y laborales en el ámbito de la Administración General, a las que se presentaron un total 10.640 solicitudes. Ya se han publicado en el BOC las listas de aspirantes seleccionados y la oferta de puestos de trabajo, lo que supone el 100% de los procesos puestos en marcha. En el Boletín Oficial de Canarias también se han publicado ya las resoluciones de nombramientos de funcionarios de carrera y la contratación de personal laboral fijo de 187 y solo falta una publicación, prevista para la primera quincena de marzo, referida a la categoría de auxiliares administrativos, que es la más numerosa con 604 plazas. Una vez se publique la lista con los nombramientos la toma de posesión de los afectados será entre el 18 de marzo y el 4 de abril.

Sin embargo, los procesos de estabilización se cierran un año y tres meses después del plazo incluido en la ley estatal y que fijaba el mismo el 31 de diciembre de 2024. Una vez pasada esa fecha, y ante la demora acumulada en los procedimientos, se ha dado vía libre para que continúe la tramitación de los mismos porque todos se convocaron antes de esa fecha, pero desde el Gobierno central se demandó a las comunidades autónomas y corporaciones locales más celeridad con el objetivo de reducir la tasa de interinidad hasta un 8%, un objetivo que también será difícil de conseguir como media general.

Complejidad

La complejidad de los procedimientos, la avalancha de solicitudes y la falta de personal en Función Pública para agilizar los trámites ha alargado los plazos hasta ahora. El año pasado el Ejecutivo se comprometió a finalizar la estabilización en el primer semestre del año pero la tramitación se ha alargado en las categorías con más personal, entre ellas auxiliares administrativos -604 plazas-, personal subalterno con 210, titulados superiores -105-, cocineros -101-, auxiliares educativos con 83 plazas y mantenimiento con 59 puestos. El segundo compromiso fue después del verano antes de finalizar 2025, pero finalmente será en el primer trimestre de 2026.

En el último año han sido numerosas las quejas y protestas de los afectados, que han cuestionado la falta de transparencia por parte de Función Pública a la hora de informar sobre la marcha de los procedimientos, debido a que han estado sujetos a múltiples variables como jubilaciones sobrevenidas, renuncia a plazas si se han presentado a varias, recursos y posibles impugnaciones que también han impedido cumplir con los plazos inicialmente previstos.

Mientras la Administración General está a punto de cerrar la estabilización, situaciones diferentes son las de Sanidad y Educación, ámbitos donde se acumulan más interinos. Los procesos han estado sujetos a múltiples problemas que han ralentizado el procedimiento como fue el de docentes y que obligó al Gobierno canario a solicitar un nuevo proceso de estabilización en Educación, mientras que en Sanidad han sido varias las convocatorias que ya se han publicado en el BOC tanto en 2025 como este año, de hecho a finales del año pasado se aprobó realizar las pruebas de estos proceso en los primeros meses de este año en varias categorías sanitarias.