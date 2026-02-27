Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los autónomos regresan a las calles para reclamar "condiciones de trabajo dignas"

Las manifestaciones tendrán lugar este lunes, 2 de marzo, en varias islas del Archipiélago

Protesta de autónomos en demanda de mejoras para su situación celebrada el pasado noviembre en Canarias.

Protesta de autónomos en demanda de mejoras para su situación celebrada el pasado noviembre en Canarias. / ANDRÉS CRUZ

Alexandra Socorro

Las Palmas de Gran Canaria

Los autónomos vuelven a salir a la calle este lunes, 2 de marzo, para reclamar "unas condiciones de trabajo dignas". Las movilizaciones, convocadas por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos, se producen apenas tres meses después de la protesta del pasado 30 de noviembre, cuando el colectivo ya alzó la voz para exigir cambios en su profesión. En esta ocasión, las concentraciones se celebrarán tanto en las Islas como en la Península. En el Archipiélago, la protesta comenzará a las 10.00 horas en la Plaza de España de la capital grancanaria, desde donde partirá una marcha que recorrerá Mesa y López hasta la Base Naval. El acto concluirá en la Plaza de la Feria, frente a la Delegación del Gobierno, con la lectura de un manifiesto.

Las concentraciones se celebrarán de forma paralela en otras islas del Archipiélago, como Lanzarote y La Graciosa. Entre las principales reivindicaciones del colectivo figuran la exigencia de condiciones justas, la reducción de las cuotas, una mayor protección social y el reconocimiento del trabajo autónomo. Tras el éxito de la movilización del pasado 30 de noviembre, cuando más de 80.000 autónomos salieron a la calle en 21 ciudades, el movimiento da ahora un paso más y amplía la convocatoria a casi 40 municipios, consolidándose como una de las principales voces en defensa del sector.

¿Cuáles son las reivindicaciones de los autónomas?

Desde la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos denuncian que, a pesar de la fuerza mostrada en la protesta anterior, no se han logrado reformas profundas y que satisfagan las necesidades de los trabajadores. En este sentido, los autónomos siguen enfrentándose a una presión fiscal elevada, cuotas desproporcionadas respecto a sus ingresos, escasa protección social comparable a la de otros trabajadores, trámites burocráticos excesivos y el deterioro constante del pequeño comercio y de la economía local.

La situación impacta directamente a millones de personas en todo el país. Ls datos oficiales apuntan que en España existen más de tres millones de autónomos. Gran parte de ellos desarrollan su actividad en sectores estratégicos como el comercio, la hostelería y los servicios.

