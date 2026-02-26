Tenerife llega al corazón de Manhattan en una campaña promocional conjunta con Iberia

El Cabildo, a través de Turismo de Tenerife, e Iberia, han desarrollado en diciembre una campaña promocional conjunta con el objetivo de incrementar el posicionamiento de la isla en Estados Unidos y fomentar las reservas a través de la conexión entre Nueva York y Madrid con destino final Tenerife. La acción, que ha incluido la proyección de llamativos videos de la isla en diversos soportes publicitarios de espacios públicos de Manhattan, ha alcanzado a unos tres millones de personas.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, destaca que “esta campaña en un enclave tan emblemático como Manhattan supone un paso firme en nuestra estrategia de internacionalización y de refuerzo de la conectividad aérea de Tenerife. Estar presentes en uno de los principales centros financieros y culturales del mundo nos permite posicionar la isla en un mercado prioritario y de alto valor añadido como es el estadounidense”.

Afonso subraya que “la colaboración con Iberia es un ejemplo de cómo la cooperación público-privada multiplica el alcance de nuestras acciones promocionales. Gracias a la conexión entre Nueva York y Madrid, Tenerife se sitúa a una sola escala de millones de potenciales viajeros, lo que nos permite captar demanda indirecta mientras trabajamos para consolidar nuevas oportunidades de conectividad directa en el futuro”.

Para la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, “esta acción en el corazón de Nueva York refuerza nuestra apuesta estratégica por el mercado estadounidense, un mercado prioritario por su potencial de crecimiento y su alto valor para el destino. Llevar la imagen de Tenerife a espacios icónicos de Manhattan nos permite conectar con un viajero cosmopolita y con un perfil experiencial y de calidad, mostrándole que la isla es un destino diverso, seguro y con experiencias únicas durante todo el año.

Melwani señala “gracias a la colaboración con Iberia, queremos transmitir que Tenerife está a solo una conexión de distancia a través de Madrid, con la garantía de calidad y frecuencia operativa del Grupo Iberia. Esta alianza entre destino y aerolínea no solo impulsa la demanda a corto plazo, sino que fortalece nuestro posicionamiento internacional, estimula el tráfico indirecto y sienta las bases para consolidar futuras oportunidades de conectividad directa con Estados Unidos”.

El director Global de Ventas de Iberia, Víctor Moneo, explica: “Queremos que el cliente estadounidense sepa que el paraíso de Tenerife está a solo una conexión de distancia, respaldado por la calidad de servicio y la frecuencia de vuelos que solo el Grupo Iberia puede ofrecer”.

La acción con mayor número de usuarios impactados, 1,7 millones (y que registró más de cuatro millones de impresiones), tuvo lugar en el mes de diciembre en un circuito de medio centenar de mupis del centro de Nueva York en los que se emitieron videos e imágenes con los principales atractivos de la isla. Otra de las acciones con gran impacto se desarrolló, también en diciembre, en las 23 pantallas del centro comercial Brookfield Place de Manhattan, situado junto al World Trade Center y con un perfil de visitante de alto nivel. Los videos proyectados en estos soportes alcanzaron a 1,2 millones de personas y sumaron 6,5 millones de impresiones.

Aparte de esas acciones, la campaña incluyó banners y página específica de la isla en la web de reservas de Iberia en EEUU y vídeos en los sistemas de entretenimiento a bordo de las aeronaves de la aerolínea. Una campaña de promoción de la isla que se ha ampliado al resto de conexiones de la aerolínea con la publicación de un artículo de ocho páginas en la revista de a bordo de Iberia, Ronda, durante los meses de enero y febrero de 2026. La revista se entrega no solo en los vuelos de Iberia sino también en los de Iberia Regional y Air Nostrum, además de enviarse a 10.000 clientes de los sistemas de fidelización de la compañía y de estar disponible en las salas VIP de los aeropuertos.

Estrategia

La estrategia de conectividad aérea de Tenerife se sustenta no solo en la captación de nuevas rutas directas, sino también en el impulso de conexiones a través de los principales hubs nacionales e internacionales. Que permite potenciar tanto el tráfico directo como el indirecto, ampliando de forma significativa el alcance del destino.

Esta estrategia permite ampliar la presencia del destino en mercados como Norteamérica, Latinoamérica o Asia, desde los cuales distintas aerolíneas operan conexiones a través de sus hubs en España y Europa.

La campaña desarrollada con Iberia, al igual que las realizadas con otras aerolíneas, constituye un pilar fundamental. Cuyo objetivo es estimular el flujo de pasajeros indirectos como paso previo para afianzar futuras rutas directas, facilitando que las compañías comercialicen vuelos con Tenerife como destino final. La promoción incluye acciones de marketing conjunto orientadas a reforzar la imagen y el posicionamiento de Tenerife en los mercados estratégicos, además de incentivar el interés y la elección del viajero por la isla.

Todo ello contribuye a la desestacionalización de la demanda y fortalece, a medio plazo, el posicionamiento de Tenerife tanto como destino receptor de conectividad directa como potencial hub turístico atlántico.