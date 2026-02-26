'First Date' entre Primero Canarias y Agrupación Herreña Independiente

Hace semanas que los Municipalistas Primero Canarias (1º CAN) dejaron atrás el ámbito territorial de Gran Canaria y empezaron un recorrido por el resto del Archipiélago. ¿El objetivo de los viajes? Entablar alianzas con partidos locales con el fin de explorar posibles confluencias electorales. La formación política –nacida de una escisión interna de Nueva Canarias (NC)– ha iniciado ahora su ronda en la provincia occidental tras encuentros recientes en Fuerteventura –que se celebró el pasado 29 de noviembre– y en Lanzarote, donde la reunión tuvo lugar en el mes de diciembre. La última parada fue El Hierro, donde el partido, presidido por Óscar Hernández y con Teodoro Sosa entre sus principales dirigentes, celebró ayer su primera cita con la Agrupación Herreña Independiente (AHI) para avanzar en la propuesta de una mesa de unidad electoral de cara a los próximos comicios.

A esta first day entre 1º CAN y AHI acudieron, además de los alcaldes de Gáldar y Agüimes, Teodoro Sosa y Óscar Hernández, y los dirigentes de la Agrupación Herreña Independiente, los alcaldes de Valverde y La Frontera, Carlos Brito y Pablo Rodríguez Cejas. Un primer encuentro que sirvió como punto de partida para impulsar un proyecto con el que los municipalistas promueven la unidad de acción de todas las fuerzas políticas de lealtad canaria. Esta primera reunión busca sentar las bases de futuros acercamientos, con el claro propósito de alcanzar la mayor representación posible en las Cortes Generales.

Los municipalistas mantienen ahora la mirada puesta en afianzar las ataduras iniciadas ayer durante la primera cita en la provincia occidental. Sin embargo, Agrupación Herreña Independiente conserva su identidad propia e independiente. Eso sí. Es aliada de Coalición Canaria (CC) en el Parlamento canario. Con este último partido, la formación de Hernández y Sosa mantiene, al menos en principio, un primer encuentro con vistas a concurrir juntos a las elecciones. Al mismo tiempo que busca atraer a aliados de Nueva Canarias, 1º CAN también empieza a coquetear con los tradicionales socios de Coalición Canaria, sentando así las bases de nuevas negociaciones estratégicas.

¿Cuáles son los próximos pasos?

En este escenario, los match continúan, y una de las claves compartidas sigue siendo conquistar Madrid. Además de recoger propuestas y aportaciones, la cita aparentemente sirvió para constatar el interés que existe en El Hierro por participar en este nuevo proyecto de unidad de acción política de Canarias. Óscar Hernández señaló la necesidad de unir el voto canario en un contexto de máxima polarización política: «Si no hay unidad, el voto de lealtad canaria acabará diluyéndose».

Unas declaraciones que compartió también el independentista herreño Javier Armas, quien subrayó que «el futuro de Canarias pasa por tener fuerza propia en Madrid». Tras las citas celebradas en Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro, el recorrido para ampliar afinidades políticas se traslada ahora a Tenerife, donde la búsqueda de aliados parece más compleja para Municipalistas Primero Canarias. La primera cita en la isla será con Escolástico Gil, alcalde del municipio de El Rosario.

Las intenciones son claras y están puestas sobre la mesa. «Tenemos que llamar la atención de todas las islas para concentrar el voto de lealtad canaria», resaltó Armas. Su postura es clara: «Si el voto canario se dispersa quien pierde es Canarias y su gente». En este contexto, Armas –también senador– defendió la necesidad de avanzar hacia la unidad de las fuerzas independientes, municipalistas y nacionalistas, con el objetivo de optimizar el rendimiento electoral y reforzar la representación canaria tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.

Resultados

Fruto de las reuniones celebradas en Fuerteventura, esta agrupación política –que cuenta además con representación en la gran mayoría de municipios de Gran Canaria– logró aglutinar a representantes de Asamblea Majorera, las Asambleas Municipales de Fuerteventura, Alternativa Local por Antigua, Unidos por Betancuria, Juntos por Pájara e Independientes de La Oliva. En Lanzarote, la iniciativa despertó el interés del Movimiento Renovador de Tinajo, Compromiso por Haría, Unidos por Yaiza, el movimiento Marea Viva, Coalición Canaria, así como de dirigentes independientes anteriormente vinculados a Nueva Canarias y Somos Lanzarote.

En lo que respecta al viaje de ayer, los municipalistas se desplazaron a El Hierro acompañados por las vicepresidentas de Primero Canarias, Valeria Guerra y la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, así como por el secretario de Organización, Samuel Henríquez, que además es concejal en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, y la secretaria de organización de la Agrupación Herreña Independiente y consejera del Cabildo de El Hierro, Asunción Amaro, también estuvieron presente en la cita de ayer.