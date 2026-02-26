Los creadores de Los Simpson, Garfield y Bob Esponja llegan a Canarias con un estudio de animación

Los creadores de muchos de los dibujos animados de la infancia se instalan ahora en Canarias. Series tan icónicas como Los Simpson, Garfield, Phineas y Ferb, Harley Quinn o Bob Esponja fueron desarrolladas por los equipos creativos de la compañía Surfing Giant Studios, que ahora inaugura un estudio de producción de animación en el Archipiélago. Atraída por los incentivos fiscales y por el desarrollo del sector audiovisual en las Islas, que se viene consolidando desde 2017, la compañía ha identificado en Canarias una oportunidad estratégica para continuar su expansión en Europa.

El nuevo estudio abrirá en la primavera de este año en Tenerife. Con su puesta en marcha se crearán más de 100 nuevos puestos de trabajo en animación y producción, con la mayoría de las contrataciones radicadas localmente en Canarias y en la Península. El proceso de contratación comenzará en las próximas semanas, con puestos anunciados públicamente y solicitudes aceptadas exclusivamente a través de los canales oficiales. El perfil que busca la firma es variado, desde un personal más cualificados hasta jóvenes a los que formar de acuerdo al desempeño de tareas específico de Surfing Giant.

En este sentido Michael Hodges, codirector ejecutivo de Surfing Giant Studios y director ejecutivo de Surfing Giant Europe considera que han construido un equipo global «increíble, centrado en ofrecer contenido de primera calidad al mundo». Y, a la vista de su expansión en el Archipiélago, añade: «Son los mejores en lo que hacen. La expansión en Tenerife nos da la capacidad de hacer crecer aún más nuestra familia de creativos y respaldar más producciones».

Ventajas fiscales para el sector audiovisual

«Es sin duda un caso de éxito único a nivel global, Canarias es ahora uno de los principales hubs europeos y mundiales», explica Pablo Hernández, presidente de la Zona Especial Canaria (ZEC). Pues bien, el atractivo de Canarias en este sector se centra en las deducciones fiscales de hasta un 45%. La Zona Especial Canaria (ZEC) ofrece un entorno fiscal que permite a las empresas beneficiarse de un tipo reducido del 4% en el Impuesto de Sociedades. Dos claves altamente favorables cuya combinación convierte al territorio canario en un espacio único en Europa y España para desarrollar este mercado audiovisual.

En esta sentido Scott Parish, codirector ejecutivo de Surging Giant Studios y director de operaciones (COO) de Alcon Entertainment, asegura que «Canarias ofrece sólidos incentivos fiscales y una base de talento con experiencia, lo que nos permite escalar la producción de manera eficiente y reinvertir directamente en nuestros equipos y proyectos».

Antecedentes en Europa

La primera sede europea de este estudio estadounidense –con su oficina central en Los Ángeles– se inauguró en Manchester (Reino Unido) en 2022. Desde entonces, la compañía ha experimentado un crecimiento exponencial, ampliado su cartera de propiedades intelectuales propias y está a punto de iniciar la producción de una nueva serie de acción y aventura aún no anunciada para una importante cadena estadounidense. Surfing Giant Studios está estructurando sus operaciones europeas como una red de producción interconectada entre Manchester y Canarias, capaz de desarrollar contenido original y de apoyar la producción simultánea de varias series mediante sus flujos de trabajo en Toon Boom Harmony y 3D.

La última creación de la empresa fue la exitosa serie Hey A.J.!, que se estrenó el mes pasado en Disney Junior, Disney Channel y Disney+. La producción recibió grandes elogios de la crítica, por las que permaneció más de 10 días en el “top 5” diario de todas las series de televisión de la plataforma Disney+ y marcó el primer lanzamiento de una serie de formato largo del estudio.