Alerta por vientos de hasta 100 km/h en Canarias desde esta medianoche
La Dirección General de Emergencias ha decretado la alerta por fuertes vientos a partir de la medianoche en Gran Canaria y las islas occidentales, ante rachas que podrían superar los 100 kilómetros por hora en zonas de cumbre
La Dirección General de Emergencias ha decretado la situación de alerta por fuertes vientos a partir de la medianoche en Gran Canaria y en todas las islas de la provincia occidental ante la previsión de rachas que podrían alcanzar e incluso superar los 100 kilómetros por hora en zonas de cumbre.
La decisión se adopta en base a los datos de la Agencia Estatal de Meteorología y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos.
La alerta afecta a El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, especialmente en las vertientes orientadas al sur y en zonas altas.
¿Dónde soplará con más fuerza?
Se prevé un episodio de viento moderado a fuerte del nordeste, con rachas muy fuertes de entre 70 y 80 kilómetros por hora en el extremo noroeste y la fachada sureste del área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife, así como en zonas del interior y vertientes sur y este de Fuerteventura y Lanzarote.
Las rachas podrán alcanzar y superar los 90 kilómetros por hora en:
- Cumbres y vertientes sureste y suroeste de El Hierro, donde localmente podrían superarse los 100 km/h.
- Cumbres y vertientes noroeste y sureste de La Palma.
- Cumbres y vertientes sureste, suroeste y oeste de La Gomera, con probabilidad de superar localmente los 100 km/h.
- Tenerife, especialmente en la dorsal noroeste, cordillera dorsal, vertiente sureste y zonas altas del suroeste y Las Cañadas del Teide, donde también podrían alcanzarse los 100 km/h.
- Gran Canaria, en cumbres y vertientes sureste, suroeste y medianías orientadas al sur.
En el resto del Archipiélago también se espera viento fuerte y racheado, aunque con menor intensidad.
Las autoridades recomiendan extremar la precaución, especialmente en zonas altas y expuestas, y asegurar objetos susceptibles de ser desplazados por el viento.
- Un agricultor herreño prepara un nuevo manjar de la gastronomía de Canarias: las tuneras en escabeche
- El Teide encadena por primera vez en diez años un tercer enjambre en una semana
- La izquierda canaria negocia ya una «marca única» para las elecciones
- Canarias no logra cubrir su déficit de personal público
- Cronología de la desaparición de Airam en La Palma: una semana sin noticias, dos imágenes en Santa Cruz y una mochila como último rastro
- Nace en Canarias un partido liderado por Gutiérrez Taño, exdirector general de Agricultura del Gobierno de Canarias
- El nuevo cable submarino entre La Gomera y Tenerife: un hito para la seguridad energética de Canarias
- La ley de segunda oportunidad libra a un matrimonio canario de una deuda de 2,5 millones de euros