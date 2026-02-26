Alerta por vientos de hasta 100 km/h en Canarias desde esta medianoche

La Dirección General de Emergencias ha decretado la situación de alerta por fuertes vientos a partir de la medianoche en Gran Canaria y en todas las islas de la provincia occidental ante la previsión de rachas que podrían alcanzar e incluso superar los 100 kilómetros por hora en zonas de cumbre.

La decisión se adopta en base a los datos de la Agencia Estatal de Meteorología y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos.

La alerta afecta a El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, especialmente en las vertientes orientadas al sur y en zonas altas.

¿Dónde soplará con más fuerza?

Se prevé un episodio de viento moderado a fuerte del nordeste, con rachas muy fuertes de entre 70 y 80 kilómetros por hora en el extremo noroeste y la fachada sureste del área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife, así como en zonas del interior y vertientes sur y este de Fuerteventura y Lanzarote.

Las rachas podrán alcanzar y superar los 90 kilómetros por hora en:

Cumbres y vertientes sureste y suroeste de El Hierro, donde localmente podrían superarse los 100 km/h.

Cumbres y vertientes noroeste y sureste de La Palma.

Cumbres y vertientes sureste, suroeste y oeste de La Gomera, con probabilidad de superar localmente los 100 km/h.

Tenerife, especialmente en la dorsal noroeste, cordillera dorsal, vertiente sureste y zonas altas del suroeste y Las Cañadas del Teide, donde también podrían alcanzarse los 100 km/h.

Gran Canaria, en cumbres y vertientes sureste, suroeste y medianías orientadas al sur.

En el resto del Archipiélago también se espera viento fuerte y racheado, aunque con menor intensidad.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución, especialmente en zonas altas y expuestas, y asegurar objetos susceptibles de ser desplazados por el viento.