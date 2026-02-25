Tenerife notará este jueves el descenso más acusado de temperaturas y lluvias débiles en el norte
La Agencia Estatal de Meteorología pronostica lluvias débiles, descenso de temperaturas y viento moderado del norte para este jueves en Canarias, con rachas muy fuertes en zonas expuestas
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Canarias una jornada marcada por lluvias débiles, descenso de temperaturas y viento moderado del norte, con rachas muy fuertes en zonas expuestas. En el caso de Tenerife, el descenso térmico será más notable en medianías y cumbres.
En la isla, el cielo estará nuboso en el norte, donde se esperan lluvias débiles persistentes y localmente moderadas. En el resto del territorio habrá intervalos nubosos, tendiendo por la tarde a mayor nubosidad en el sur con posibilidad de chubascos ocasionales. Las máximas bajarán ligeramente en la costa y de forma moderada en medianías y zonas altas, donde el descenso podría ser notable. No se descartan heladas débiles en cumbres. El viento del norte soplará moderado, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en el extremo oeste, la vertiente sudeste, la dorsal y las zonas altas.
Previsión por islas
Tenerife
Lluvias débiles persistentes en el norte y chubascos ocasionales en el sur por la tarde. Bajada moderada de temperaturas en medianías y cumbres. Se prevén heladas débiles en la cumbre.
- Santa Cruz de Tenerife: 18 / 21 ºC
La Gomera
Nubosidad abundante en el norte con lluvias débiles. Descenso térmico moderado en zonas altas.
- San Sebastián de La Gomera: 18 / 22 ºC
La Palma
Lluvias débiles persistentes en el norte y ocasionales en el resto. Temperaturas a la baja, especialmente en medianías.
- Santa Cruz de La Palma: 15 / 20 ºC
El Hierro
Nuboso en el norte con lluvias débiles. Descenso de temperaturas y viento fuerte en zonas expuestas.
- Valverde: 12 / 18 ºC
La jornada estará marcada por un ambiente más fresco y ventoso, especialmente en zonas altas y vertientes expuestas al norte.
Gran Canaria
Nuboso en el norte con lluvias débiles persistentes, localmente moderadas. En el resto, intervalos con lluvias ocasionales. Descenso notable de temperaturas en zonas altas.
- Las Palmas de Gran Canaria: 18 / 21 ºC
Lanzarote
Cielos nubosos en el noroeste con lluvias débiles más probables desde el mediodía. En el resto, intervalos nubosos que tenderán a aumentar por la tarde. Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas.
- Arrecife: 17 / 23 ºC
Fuerteventura
Nuboso, con lluvias débiles en el norte. Máximas en descenso ligero a moderado. Viento del norte con intervalos fuertes y rachas muy intensas en zonas interiores y en Jandía.
- Puerto del Rosario: 16 / 22 ºC
- ¿Derivará la actividad del Teide en una erupción? Cinco preguntas y respuestas para entender la actividad sísmica de Tenerife
- Cabo Verde quiere crecer al rebufo del turismo en Canarias
- La calima remite en Canarias hasta el Sábado de Piñata
- El Teide encadena por primera vez en diez años un tercer enjambre en una semana
- La izquierda canaria negocia ya una «marca única» para las elecciones
- Un agricultor herreño prepara un nuevo manjar de la gastronomía de Canarias: las tuneras en escabeche
- Canarias no logra cubrir su déficit de personal público
- Cronología de la desaparición de Airam en La Palma: una semana sin noticias, dos imágenes en Santa Cruz y una mochila como último rastro