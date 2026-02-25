LA PROVINCIA, reconocido como mejor diario local europeo en 2025

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El jurado de los European Newspaper Awards ha reconocido" la maquetación elegante y la estética" del periódico canario, destacando el uso de "imágenes impactantes" en portada

El periódico canario LA PROVINCIA (perteneciente al grupo Editorial Prensa Ibérica) ha sido distinguido como mejor diario europeo del año 2025 en la categoría de cabecera local por los European Newspaper Awards, considerados los premios de diseño periodístico más relevantes del continente.

El galardón, denominado European Newspaper of the Year, reconoce la calidad del diseño editorial, la maquetación y la presentación visual de los contenidos. En esta edición, el jurado ha destacado especialmente el estilo gráfico y la coherencia visual del diario.

Un reconocimiento al diseño editorial

Según la valoración del jurado de los European Newspaper Awards, LA PROVINCIA presenta "una maquetación elegante, amplia y con estética cercana al formato revista". Se subraya el uso frecuente de dobles páginas para desarrollar los temas principales, acompañadas de "composiciones visuales cuidadas".

La portada, añaden, suele apostar por imágenes de gran impacto cuando se trata de asuntos clave. Además, el tema central del día se despliega habitualmente en tres o cuatro dobles páginas, manteniendo una línea visual coherente desde la primera hasta la última.

El jurado también pone en valor el uso de ilustraciones, fotomontajes e infografías integradas en el conjunto del diseño, lo que aporta claridad y atractivo a la información.

En la edición de 2024 de los European Newspaper Awards, LA PROVINCIA obtuvo un total de 13 galardones de los 35 que lograron el pasado año los diarios de Prensa Ibérica y sus suplementos. EL PERIÓDICO se alzó como mejor diario europeo del año 2024 en la categoría de cabecera regional.

Diseño y periodismo en la era digital

Los European Newspaper Awards reconocen cada año a publicaciones de distintos países europeos en categorías que incluyen diarios nacionales, regionales y locales.

El objetivo es destacar la innovación y la excelencia en el diseño periodístico, un aspecto que ha cobrado especial relevancia en un contexto de transformación digital del sector.

