Así mejorará Mercadona los salarios y la jornada laboral de su plantilla

La empresa ha destinado más de 1.000 millones de euros a mejorar el poder adquisitivo de su plantilla a través de diferentes iniciativas

Trabajadores de Mercado, / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Mercadona ha destinado más de 1.000 millones de euros a mejorar el poder adquisitivo de su plantilla a través de diferentes iniciativas, como el reparto de un variable, prima por objetivos, que ha supuesto compartir en el día de hoy, con más de 112.000 trabajadores, 780 millones de euros de sus beneficios.

Concretamente, dos primas entre aquellas personas con menos de cuatro años en la empresa, y de tres mensualidades a las que superan esta antigüedad, que representan el 70% de la plantilla, y que han recibido hoy 7.250 € netos, correspondiente a los 5.400 € en concepto de variable más su nómina mensual.

¿Por qué se ha llevado a cabo la subida salarial?

También se ha realizado una subida salarial para compensar el incremento del IPC de un 2,9% en España y del 2,2% en Portugal, que implica 125 millones de euros al año. Además, el pasado mes de diciembre se mejoró la jornada laboral con la ampliación del período de vacaciones en una semana más, de 30 a 37 días. Esta medida, en vigor desde el presente ejercicio tanto en España como en Portugal, supone una gran mejora en la jornada de los trabajadores y tiene un coste anual de 100 millones de euros.

Todas estas iniciativas, que representan un esfuerzo conjunto de más de 1.000 millones de euros para la compañía, confirman que su modelo de gestión, el Modelo de Calidad Total, invierte y apuesta por la satisfacción del trabajador, consciente de que ellos son los principales responsables del éxito de la compañía y el mayor activo para los “Jefes” (como internamente la compañía llama a los clientes). De hecho, su compromiso ha logrado que la compañía incremente en 2025 su productividad y su gestión, alcanzando sus mejores datos históricos en rentabilidad y cuota de mercado, datos que confirman que cuanto más se invierte en las personas, mayor es el retorno obtenido.

