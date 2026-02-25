Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Marruecos intercepta una embarcación con cerca de 200 migrantes que se dirigían a Canarias

Salvamento Marítimo ha rescatado durante la madrugada de este miércoles una neumática con 21 migrantes en aguas próximas a la isla de Gran Canaria

Una neumática con 21 migrantes en aguas próximas a la isla de Gran Canaria

Una neumática con 21 migrantes en aguas próximas a la isla de Gran Canaria / Europa Press

Europa Press

Las Palmas de Gran Canaria

Las autoridades de Marruecos han anunciado la interceptación de una embarcación con cerca de 200 migrantes que intentaban llegar a las costas de las Islas Canarias, en operación llevada a cabo frente a las costas de la ciudad de Dajla, en la zona ocupada de Sáhara Occidental.

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Reales marroquíes ha indicado en un comunicado en sus redes sociales que la embarcación trasladaba a 189 "migrantes en situación irregular", antes de afirmar que todos ellos son de países de África subsahariana.

"Algunos de los detenidos, todos ellos de África subsahariana, recibieron atención médica a bordo antes de ser trasladados al puerto de Dajla y entregados a la Gendarmería", ha manifestado, sin que por ahora haya más detalles sobre las edades y nacionalidades de estas personas.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) recoge en su página web que cerca de 160 personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas intentando cruzar el Atlántico desde el oeste de África en lo que va de año. Esta ruta deja más de 6.540 muertos y desaparecidos desde 2014, según el organismo.

¿Cuántas embarcaciones han llegado en los últimos días?

Asimismo, Salvamento Marítimo ha rescatado durante la madrugada de este miércoles una neumática con 21 migrantes en aguas próximas a la isla de Gran Canaria, según ha informado el ente institucional.

En concreto, la Guardia Civil alertó del avistamiento de la neumática al Centro de Control de Salvamento de Las Palmas a las 04.36 horas, momento en el que se coordinó el operativo para el rescate de las personas que iban a bordo de la embarcación: 18 magrebíes y tres subsaharianos.

Hasta la zona donde se encontraba la neumática, unos 18,5 kilómetros (10 millas náuticas) al sur de Maspalomas, se dirigió la guardamar Urania, que rescató a los 21 migrantes, todos varones, y los trasladó hasta el puerto de Arguineguín, donde han sido asistidos por el dispositivo sanitario en la zona.

