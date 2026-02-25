El Ejército califica el entorno estratégico en el que se sitúa Canarias de "muy complejo"

El jefe del Estado Mayor del Cuartel General del Mando de Canarias, el general Alfonso Pardo de Santayana, ha calificado este miércoles el entorno estratégico en el que se sitúa Canarias de "muy complejo" por su condición de frontera y por los riesgos asociados a flujos irregulares y actividades ilícitas.

Alfonso Pardo de Santayana, en un encuentro informativo con medios de comunicación junto a militares integrantes de misiones en el exterior y en el ámbito canario, ha indicado que por este motivo las unidades del Mando Operativo Terrestre mantienen de forma permanente operaciones de presencia, vigilancia y disuasión en Canarias.

La misión en este entorno es específica y diferenciada respecto a otras unidades del Ejército, ya que implica "pisar el terreno" y ocupar físicamente espacios considerados clave para garantizar la soberanía y la seguridad, ha manifestado.

Una estrategia con tres objetivos

La estrategia se sustenta en tres pilares, ha señalado el general, quien ha detallado que en primer lugar se sitúa la presencia, que supone la ocupación efectiva de enclaves estratégicos para evitar que otros actores puedan aprovechar vacíos de control.

En segundo lugar, la vigilancia continua del terreno para detectar cualquier actividad irregular.

Y, en tercer lugar, la disuasión, entendida como la proyección del mensaje de que el Estado está dispuesto y preparado para defender su espacio, ha agregado.

Según ha comentado, la seguridad actual no siempre se dirime entre Estados, sino frente a actores diversos, como redes criminales vinculadas al tráfico irregular de personas, armas u otras actividades ilícitas.

Por ello, ha continuado, la visibilidad del despliegue también se considera un elemento clave en la estrategia de disuasión.

En su opinión, la presencia sobre el terreno, acompañada de la adecuada comunicación institucional, refuerza el mensaje de control y compromiso con la defensa del territorio.