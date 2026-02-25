Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Venezuela anuncia las primeras 379 excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía

Venezuela aprueba por unanimidad una amnistía para los presos políticos

Atlas News

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

Una investigación alerta de que los mapas científicos sobre microplásticos presentan lagunas en el océano profundo: "Está infrarrepresentado"

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Calamares en su tinta

Clavijo afea a Sánchez su pasividad en defensa del REF y el estatus RUP

La calima arrastra a Tenerife a un 'batallón' famélico de langostas marroquíes

Poli Suárez, consejero de Educación en Canarias: "Muchos chicos abandonan sus estudios para buscar trabajo porque tienen que ayudar en casa"

Una mujer asesinada cada cinco días en el peor inicio de año: Czarina y Yared, las víctimas del machismo en Canarias

Tenerife da el salto al espacio con su propia constelación de satélites

