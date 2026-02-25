Clavijo celebra la visita del Papa: “Jamás en la historia había venido a Canarias”
El presidente canario agradece a la Santa Sede la confirmación oficial y destaca el respaldo del Pontífice al esfuerzo del archipiélago ante el drama migratorio
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que la confirmación oficial de la visita del Papa a las islas ha sido recibida “con alegría”, después de semanas de expectación.
“Teníamos los anticipos, pero hasta que la Santa Sede no daba la fecha oficial, siempre puede ocurrir cualquier cosa. Estamos absolutamente encantados de que ya se formalice, que tengamos fecha y que podamos poner los equipos de coordinación bajo la dirección de los dos obispos para todo el trabajo que conlleva la visita de Su Santidad”, afirmó.
Clavijo subrayó el carácter histórico del acontecimiento al recordar que “jamás en la historia un Papa ha visitado las islas”, lo que convierte la cita en un hito sin precedentes para el archipiélago.
El presidente también quiso destacar la sensibilidad del Pontífice —y del anterior— ante la crisis migratoria que afecta a Canarias. “Es un respaldo definitivo al esfuerzo que ha hecho Canarias para visibilizar un auténtico drama que ahora mismo se vive en el continente africano”, señaló, en referencia a la llegada de personas que huyen del hambre y de la muerte.
En este sentido, Clavijo insistió en que la situación requiere “mucha más implicación y altura de miras tanto de la Unión Europea como de España”, subrayando que Canarias ha afrontado la presión migratoria desde valores cristianos y humanitarios que, a su juicio, ahora reciben el apoyo simbólico de la visita papal.
