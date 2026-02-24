El temor a la competencia internacional irrumpen entre el empresariado turístico de Canarias

Los empresarios del sector turístico de Canarias sitúan el aumento de la competencia como un factor clave de cara al próximo ejercicio. En el último informe de la Asociación para la investigación, estudio y excelencia del sector turístico de Canarias (Excelcan) esta preocupación alcanzó al 50% de los encuestados, el nivel más alto desde el último registro publicado en 2023, cuando apenas representaba un 28,6%. Es, de hecho, la segunda mayor inquietud por detrás de la escasa mano de obra cualificada del Archipiélago. En este contexto la atención se dirige hacia países competidores como Marruecos, que ya tienen previstos el aumento de su capacidad alojativa y que cerró 2025 con un récord histórico: registró 19,8 millones de turistas internacionales, un crecimiento del 14% que rozó por primera vez la barrera de los 20 millones de visitantes.

Canarias cerró 2025 con 18,4 millones de turistas y un récord de 23.186 millones de euros de gasto impulsado por la rentabilidad del destino. Eso sí, la previsión para 2026 apunta hacia la normalización de los ritmos de crecimiento, que además se confirma por la oferta de asientos aéreos provisionales para el primer trimestre del año 2026. Los datos confirman un ligero descenso del 1% con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto significa que los datos continuarán mostrando una mejora del turismo pero mucho más moderada a la que estaba acostumbrada el Archipiélago. Ya no se habla de llegadas masivas, sino de menos pernoctaciones (-1,2%) y un mayor gasto (+3,9%). En este sentido, "aparece la variable calidad, pues el turismo está eligiendo destinos con mayor valor añadido en sus instalaciones", asegura José Miguel González, director de Consultoría y Gestión Comercial de Corporación 5.

Preocupación por el turista alemán

Al tiempo que el Archipiélago avanza en la consolidación de un modelo turístico de mayor valor añadido, surgen nuevos competidores con un clima similar pero precios más competitivos. En este escenario, preocupa en especial la evolución del turista alemán. El pasado ejercicio los alemanes representaron el 17% de las visitas de extranjeros con una caída del 3,4% con respecto a 2024. El retroceso de la economía germana siempre trae implícita una relación directa con las llegadas a Canarias pues a mayor inseguridad económica mayor es su carácter conservador. En esta misma línea el presidente de Excelcan, Santiago de Armas, explica que "si las circunstancias internacionales, que son cada vez más importantes, se estabilizasen cabría esperar crecimiento".

El 89% de los visitantes a las Islas fueron internacionales, con 16,3 millones de turistas extranjeros, que continúan siendo el principal motor económico del destino. No obstante, el comportamiento es desigual por mercados. Mientras el Reino Unido creció un 3,2% con respecto a 2024 y sigue mostrando fortaleza –supuso el 33% del total de extranjeros– junto con Portugal (+6,2%) e Irlanda (+5,6%) surgen nuevos mercados con un crecimiento sostenido como es el caso de Polonia (1,4%) que está sustituyendo al ruso.

Las grandes economías de la Eurozona han retrocedido debido a la situación económica, con caídas en Alemania de un 3,4%, Francia con un 1,1% e Italia 1,3%. Por otro lado, a larga distancia muestra un fuerte repunte de Asia (China +13,8% y Japón +9,9%) y resiliencia de Estados Unidos que incrementa un 3,3%.

