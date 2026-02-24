¿Se redujo más la pobreza en Canarias con Torres o con Clavijo?

El Gobierno CC-PP defiende que la tasa de pobreza y exclusión social en Canarias se ha reducido en los últimos cuatro años en comparación con la gestión del pacto de las flores, periodo en el que incluso se incrementaron las estadísticas relacionadas con la exclusión social y el riesgo de pobreza. La tasa Arope –indicador de referencia utilizado por los países de la UE– sitúa a Canarias con un tercio de la población en situación de pobreza ya que al cierre de 2025 ésta se situó en el 31,2%. Es significativa la reducción que se produjo entre 2023, año del cambio de Gobierno, y 2024, con una bajada del 37% hasta el 31,8%.

En relación con los datos hechos públicos por Cáritas a través de la Fundación Foessa –Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada– Canarias se coloca con una tasa de exclusión social del 25,5%, cerca de cuatro puntos menos que en 2021, que era del 29,2%, y un 9,5% menos que en 2013, que alcanzaba el 35% de la población de las Islas.

La tasa Arope se obtiene a través de un análisis estadístico que permite conocer el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social existente en cada territorio, en este caso Canarias, el resto de comunidades y ciudades autónomas del país y el cómputo promedio nacional. Sus tres componentes son la tasa de riesgo de pobreza relativa, el porcentaje de población con carencia material y social severa y el porcentaje de población con baja intensidad en el empleo.

La última Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja unos guarismos que van mejorando los indicadores frente a los que hubo en la anterior legislatura. Entre 2019 y 2023, bajo la gestión del PSOE y sus socios NC y Podemos, la exclusión social se incrementó en todos los datos y la tasa Arope alcanzó el 38,3% en 2021.

Riesgos y carencias

Por componentes, en los últimos cuatro años se ha reducido la tasa de riesgo de pobreza en cinco puntos y medio –del 28,4 al 22,9–, mientras que el indicador de las carencias materiales y sociales severas ha caído por debajo del doble dígito del 15,7 de 2021 al 9,3 en 2025, es decir, un descenso de 6,4 puntos porcentuales.

En el indicador de la población con baja intensidad en el empleo el descenso ha pasado del 14,9 de 2021 al 11,60 el pasado año debido a un ligero aumento de 2024 a 2025.

Desde el año 2008, con el inicio de la crisis económica y financiera, las tasas de pobreza han alcanzado cifras superiores al 40% de la población de las Islas. En 2012 se alcanzó el 40,3% de tasa Arope, mientras que en 2016 se alcanzó el 44,6% y el 40,2 en 2017. El nuevo repunte se alcanzó en 2021, bajo la gestión del pacto de las flores, con un 38,3%.

Las cifras ofrecidas por Cáritas y Foessa reflejan una tasa de exclusión social severa del 9,3% frente al 14,3% de hace cuatro años; del 24,5% de la tasa de exclusión social de los hogares frente al 28,7% de 2021 y de los hogares en exclusión severa del 9% frente al 15,3% de la legislatura anterior.

Con estas cifras las Islas pasan así a ser la cuarta comunidad de España en tasa de pobreza. Canarias está por detrás de Andalucía (34,7%), Castilla-La Mancha (34%) y Región de Murcia (32,5%).

Por su parte, las tasas Arope sobre riesgo de pobreza o exclusión social más altas en el año 2024 (confeccionada con ingresos de 2023) se dieron en Andalucía (35,6%), Castilla-La Mancha (34,2%) y Extremadura y Región de Murcia (32,4%, en ambas). Canarias entonces alcanzó el nivel 31,8%. Los indicadores más bajos para esa misma variable fueron los de País Vasco (14,8%), Islas Baleares (16,2%) y Comunidad Foral de Navarra (18,3%), que suelen ser las comunidades con riesgo de exclusión social más bajas en el contexto nacional.