Margara Russotto (poeta y traductora): "La nostalgia te hace escribir mucho"

La poeta, traductora y catedrática venezolana nacida en Italia, Margara Russotto, visita Tenerife para presentar su último libro, Largo aliento. La cita tendrá lugar este miércoles 25 de febrero, a partir de las 19:00 horas, en la Librería de Mujeres de Santa Cruz de Tenerife. En este libro, la profesora emérita de la Universidad de Massachusetts explora la memoria, la identidad y la experiencia vital con un tono íntimo.

¿Conocía la existencia de esta Librería de Mujeres, dado que su obra está atravesada en todo momento por esa visión femenina?

No, pero creo que el lugar en el que presentas una novela marca de algún modo. Creo que una librería de mujeres es un lugar maravilloso, pero no lo veo como algo excluyente. La poesía está en todas partes. Los niños la leen en las escuelas, los adultos tienen recuerdos de algunos versos de los grandes clásicos.

Llega para presentar Largo aliento. ¿Cómo definiría este último libro que ahora publica?

Es un libro extraño, del que no logro capturar su sentido último. El escritor Claudio Magris dice que la escritura tiene una vida que su autor ignora y es cierto que en este caso tengo esa duda. En primer lugar, porque son poemas largos, lo que implica que el lector debe mantener la atención. No es un texto para leer rápido, tal y como se hace todo hoy en día. Por eso creo que se trata de un libro a contracorriente. Lo que se lleva ahora es la velocidad, la inmediatez y la contundencia para intervenir en los espacios, porque parece que siempre hay que posicionarse. Creo que este libro es todo lo contrario. Más allá de eso, son una veintena de poemas largos que exigen de cierta paciencia para la lectura. Pero creo que un poema largo cumple dos funciones, por un lado canta, como toda poesía, y por otro lado cuenta. Por eso creo que se trata de cuentos incluso. También tiene motivos más profundos y muchos elementos autobiográficos.

Precisamente, a la hora de escribirlo, ¿fue consciente de esa pausa, de esa otra forma de afrontar la vida tan necesaria para poder ponerse a escribir?

No sé, porque el libro fue escrito en varias etapas. Hay algunos poemas en los que el objetivo está claro pero hay otros que parece que alguien me los trajo, como si fuera un don que uno recibe.

Ya que los escribió en diferentes etapas, ¿cuál es el hilo conductor de todos ellos?

Creo que el hilo conductor me lo dio el título, Largo aliento, que en realidad es una ironía. Cuando se habla de un largo aliento, porque se trata de poemas largos, el lector puede esperar un volumen largo, pero en realidad se trata de un libro pequeñito. Además, empecé a pensar en mi propia edad y ese largo aliento es una aproximación a mi larga vida.

Una larga vida en la que ha hecho muchas cosas, entre ellas la traducción y, de hecho, dedica el primero de los poemas a esa labor.

La traducción me permitió tener conciencia del otro. Incluso siendo niña, escribía cartas que me dictaban emigrantes que no sabían escribir. Aquello no era traducción, en realidad era escribanía, porque ayudaba a las personas que no sabían escribir. Ahí es donde yo soy consciente por primera vez de la tarea de traductor, de la labor de poner otras palabras a un texto para que pueda ser recibida por otra persona en otro país.

¿Y cuándo decide convertir esa práctica en una profesión?

Eso fue gracias a la fundación de la casa editora más importante de Venezuela, Monte Ávila, que me dio la oportunidad empezar a explorar cuando yo aún era una estudiante.

¿Y cómo influye en su escritura la posibilidad de adentrarse en los textos de tantos autores diferentes?

Todo influye en la poesía, aunque es cierto que es imposible averiguar qué es lo que se convertirá luego en palabra. La traducción y la lectura me parecen absolutamente necesarias y fundamentales para el que escribe. Diría incluso que, para mí, es más importante, para mi propia vida como ser humano primero y luego como escritora, leer que escribir. Primero porque me da más placer y después porque es una confrontación íntima.

En la escritura, influye lo que lee pero también lo que vive y usted ha tenido la suerte de conocer en profundidad países como Venezuela, Italia o España. ¿Eso le ha dado una visión más amplia de la vida?

Sí. Todos esos viajes me han dado cosas maravillosas pero también terribles. En la parte buena está la amplitud de visión del mundo porque, cuando uno ve tantas cosas empieza a relativizar lo malo o lo que no tiene importancia y eso te hace un poco más humilde también. Pero en la otra cara está la sensación de quedarse un poco en el aire y parece que te pierdes cosas todo el tiempo. Hay que aprender a convivir con la conciencia agónica de la nostalgia.

Pero esa nostalgia también ayuda a escribir.

La nostalgia te hace escribir mucho, de hecho. Creo que es algo fundamental porque es muy difícil escribir del presente. Siempre se escribe sobre lo que se perdió, lo que está lejos, lo que era, lo que parecía… Las grandes guerras se cuentan después, como los grandes terremotos, también los del alma.

El concepto de identidad está muy presente en su obra, y se entiende también por los numerosos viajes que ha realizado a lo largo de su vida.

Creo que la identidad es un concepto muy complejo, disoluble y que se ha extremado demasiado. La única manera de reflexionar sobre la identidad es situándonos siempre frente al otro. Necesitamos de los otros para todo y la única manera de relacionarnos es ponernos frente a otro igual, no a través de una pantalla, sino como seres humanos.