El Cabildo sigue de cerca el enjambre de langostas en Lanzarote: “Las próximas 48 horas serán clave”

La imagen ha sorprendido este martes a vecinos y conductores en Lanzarote. Cientos de ejemplares de langosta africana han sido vistos en distintos puntos de la isla coincidiendo con el episodio de viento del este y la calima, el aire sahariano cargado de polvo que estos días envuelve Canarias.

En Arrecife se han observado ejemplares aislados de gran tamaño, pero el punto más llamativo ha sido la carretera que une la Caleta de Famara con la playa de San Juan, en el municipio de Teguise. Allí, un vídeo difundido por el Consorcio Insular de Emergencias muestra un enjambre de cientos de estos insectos sobre el asfalto y los márgenes de la vía.

La llegada no es casual, ya que la langosta del desierto, Schistocerca gregaria, migra históricamente desde el continente africano impulsada por los vientos del este o sureste. Este invierno, tanto en el Sáhara como en Canarias, las lluvias han sido abundantes, favoreciendo la vegetación y creando condiciones óptimas para su reproducción.

De hecho, esta misma semana la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) advertía de movimientos migratorios de grandes grupos de langostas entre Mauritania y Marruecos. La FAO considera a esta especie “la plaga migratoria más destructiva del mundo”.

¿Hay riesgo real para Lanzarote?

El Jefe de medioambiente del Cabildo de Lanzarote Paco Fabelo explica que “lo más probable, en un 90 por ciento de los casos, es que se trate de un enjambre de adultos desplazado por el viento”. Según detalla, las lluvias en el Sáhara han favorecido la reproducción al otro lado del continente y el reciente viento del este habría empujado a los ejemplares hasta la costa lanzaroteña.

Ahora, advierte, las próximas 48 horas serán determinantes. “Si son adultos que vienen a finalizar su ciclo, llegan agotados y no pasan de la costa. En ese caso no habría ningún problema”, señala. Lo que realmente preocupa sería detectar reproducción en la isla. “Si vemos cópulas o monta entre individuos significaría que se están reproduciendo aquí. Eso sí sería un problema”.

También sería una señal de alerta la presencia de ejemplares jóvenes sin alas. “Los individuos sin alas son los más voraces. Esos sí pueden causar daños, sobre todo ahora que la viña está brotando”, explica. Sin embargo, insiste en que lo más habitual en estos episodios es que desaparezcan en pocos días.

El experto recuerda que en noviembre de 2004 Lanzarote vivió una invasión mucho mayor, con hasta dos millones de ejemplares, principalmente en Yaiza y Haría. “Fue muy llamativo, había langostas en todas las carreteras, pero finalmente no causaron daños graves en el interior”. Episodios similares también se registraron a finales de los años ochenta.

Vegetación abundante tras las lluvias

Las recientes precipitaciones han dejado los campos de Lanzarote cubiertos de vegetación, lo que podría ofrecer alimento si el número de ejemplares aumentara. Aun así, por ahora todo apunta a un foco localizado en la zona de San Juan.

El especialista subraya que se está observando si aparecen más puntos de entrada en la costa este de la isla y mantiene contacto con vecinos de Famara para comprobar si la presencia se extiende hacia el interior.

Mientras tanto, la escena vuelve a recordar la estrecha conexión entre Canarias y el continente africano. Arrastradas por el viento y el polvo del Sáhara, las langostas han reaparecido en Lanzarote. Ahora la clave está en la evolución de las próximas horas.“Lo más normal es que en dos o tres días desaparezcan”, concluye el experto. “Pero hay que estar atentos”.