El 'decreto Canarias' pone rumbo a Moncloa con la abstención del PSOE y el voto en contra de NC y Vox

El 'decreto Canarias' salió adelante este martes en el Parlamento sin el apoyo de los grupos de la oposición (PSOE, NC-Bc y Vox) y con el único aval de los socios del Gobierno que preside Fernando Clavijo, (CC, PP, ASG y AHI). No se logró, por tanto, la petición del jefe del Ejecutivo canario a sus adversarios para que "nos den fuerza para negociar" con el Gobierno central un texto de 35 artículos, 12 disposiciones adicionales y tres disposiciones finales para dar solución a 50 medidas.

Sin embargo, los socialistas se abstuvieron para, como se asegura desde CC, "curarse en salud" ante la posibilidad de que el Consejo de Ministros apruebe finalmente un decreto ley -aunque rebajado respecto a las peticiones iniciales del Ejecutivo canario-, lo que dejaría "en muy mal lugar" a los socialistas canarios.

El mandato parlamentario es claro, como reza la resolución aprobada: que el Gobierno canario "defienda y negocie ante el Gobierno de España y las Cortes Generales la tramitación y aprobación urgente de un Real Decreto-ley estatal que permita hacer efectivas en Canarias las medidas recogidas en el documento como instrumento imprescindible para proteger la cohesión social, la igualdad de oportunidades y el desarrollo económico del Archipiélago".

Primera etapa

Culmina así la primera etapa, con disenso abrupto, de un periplo que se inició el pasado 18 de agosto en Lanzarote, cuando el presidente Clavijo se comprometió con su homólogo estatal, Pedro Sánchez, a elaborar un "documento jurídico" que convirtiera en ley el "acuerdo político" que suscribió CC con el PSOE en 2023 para apoyar la investidura del actual inquilino de Moncloa: la 'agenda canaria'.

La idea que expuso Clavijo a Sánchez hace medio año fue que, debido a la debilidad parlamentaria del Gobierno del Estado en el Congreso que le impide aprobar nuevas leyes y cumplir sus compromisos -incluido los presupuestos estatales prorrogados desde 2023-, el jefe del Ejecutivo canario se comprometió a elaborar un decreto que sería apoyado por el PP -la 'agenda canaria' también fue suscrita por el PP para lograr la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo- y que, sobre el papel, cuenta con el apoyo de 259 diputados -137 conservadores, 121 socialistas y el de la nacionalita Cristina Valido- en la Cámara Baja. De hecho, la conservadora Luz Reverón garantizó el apoyo de los diputados del PP en el Congreso si el hipotético decreto llegara a convalidarse.

Ni maná ni varita mágica

Esa parte de la propuesta concluyó este martes. La segunda parte del viaje se inicia ahora, cuando el presidente Clavijo remita a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el texto para iniciar una negociación, que no se prevé fácil, para culminar con la aprobación del decreto canario, que sale rumbo a Madrid.

"No es el maná, no es una varita mágica, pero sí nos dará certezas y garantías de que llegarán recursos para mejorar la vida de la gente y que los datos microeconómicos de las familias se acerquen a los macro", afirmó Clavijo.

Es más, Clavijo insistió en que "todo este proceso se ha hecho con absoluta lealtad" a Moncloa porque el documento "no va contra nadie, no va contra ningún Gobierno", aunque recordó a los socialistas que "ser leal no es ser sumiso".

Propuesta de máximos

Los argumentos de la oposición no cambiaron, pese a que el líder de NC-Bc, Luis Campos, reconoció que "fue inteligente y adecuada la propuesta de un real decreto ley para Canarias, con contenidos canarios, con respaldo financiero" que Clavijo anunció en Lanzarote, "pero la ha pervertido y lo ha convertido en el ‘decreto Clavijo’ y una carta a los Reyes Magos".

"No busca el acuerdo ni el consenso para resolver los problemas de Canarias, sino que pretende montra un instrumento de confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez xe aquí a las próximas elecciones, el decreto es un instrumento al servicio de los intereses electorales y partidistas del presidente Clavijo y de CC", argumentaron los 'canaristas'

"Hay 28 artículos concretos que no tienen nada que ver con la agenda canaria", argumentó el socialista Sebastián Franquis. "Defender Canarias exige algo más que titulares y gestos, exige serenidad, rigor y responsabilidad; no confunda la visibilidad mediática con la eficacia política", remachó el socialista.

"Malo sería que el Gobierno hiciera una propuesta de mínimos, la tiene que hacer de máximos, porque no es una carta a los Reyes Magos, es lo que necesita la Canarias de hoy", refutó a la oposición el líder de ASG, Casimiro Curbelo.

Contraprestación política

Nicasio Galvan (Vox) fue más allá, y tanto en sus intervenciones como en su propuesta de resolución el partido de ultraderecha rechazó el contenido del decreto ley por ser "la contraprestación política que CC exige al Gobierno de Pedro Sánchez tras haber respaldado su investidura, evidenciando que dicho apoyo se mantiene a costa de los intereses de los canarios y que el actual Gobierno de Canarias es corresponsable de la debacle que sufre España".

La otra petición de la derecha más radical también cayó en saco roto: "la retirada inmediata del apoyo parlamentario de Coalición Canaria al Gobierno de Pedro Sánchez en las Cortes Generales".

