Los componentes psicológicos del fenómeno therian: "Por si solo, no es un trastorno mental"

El fenómeno therian está intrínsicamente ligado al campo de la psicología. La opinión pública, en general, observa a este colectivo desde la distancia: unos, desde una actitud burlesca. Otros, desde la curiosidad. Parece, sin embargo, que el denominador común pasa por el desconocimiento de las causas que derivan en que una persona pueda, efectivamente, sentirse realmente indentificado con un animal, asumiendo que es un trastorno mental.

Luna Aguilera, psicóloga sanitaria experta en trastornos de la personalidad, comenta que es fundamental conocer los conceptos identidad y espirituralidad. El primero, desde la perspectiva de la estructura psicológica, «engloba el quién soy y cuál es mi historia, entendiendo como tal las características, creencias, experiencias y valores de la persona», argumenta la profesional Aguilera.

Por otro lado, la espiritualidad está relacionada a la forma en la que las personas «comprenden la vida y su sentido, la conexión con los demás y la naturaleza, el propósito y el mundo interior», expone la experta. La identidad se construye a fuego lento, «cambiando inevitablemente a medida que se integran nuevas experiencias». La espiritualidad «puede cambiar de manera más contundente», continúa.

Disociación de la realidad

Partiendo de estos conceptos, los therians «se identifican como un animal de manera interna y espiritual, no física, y tiene que ver con una cuestión simbólica de la identidad», cuenta Aguilera, enfatizando el caso de los adolescentes «ya que es una etapa de exploración personal y pertenencia al grupo muy potente».

En este sentido, considera que el estigma social viene de la falta de comprensión de estos conceptos, pues asocian el término therian «a la pérdida del juicio de la realidad» cuando son cosas totalmente distintas.

Este factor es la clave para que no esté recogido clínicamente como trastorno. Para que lo fuera, «requeriría de deterioro funcional, sufrimiento significativo, confusión o uso exclusivo de regulación emocional», explica la psicóloga, a lo que añade que se suele confundir con la zoantropia: «Un síntoma de cuadro psicótico consistente en la creencia delirante de que la persona cree que físicamente se ha convertido en un animal».

Problemas de salud mental

Sin embargo, el estigma social y el rechazo sí que puede derivar en que se generen problemas de salud mental como depresión, aislamiento, sentimiento de vacío o ansiedad, entre otros. «En resumen, las personas pueden tener un trastorno identificándose como therian o no, no tiene nada que ver», argumenta la psicóloga.

Para Luna Aguilera, «si no hay pérdida de realidad o sufrimiento significativo, que una persona se identifique con un animal no debería ir más allá del autoconocimiento». Por ello, cree que para acercarse a este colectivo se debe tener una perspectiva «de curiosidad, desde el respeto y las ganas de aprender, no desde el juicio inmediato», por lo que matiza que «cualquier búsqueda de identidad que no se apoye desde la escucha activa y la educación emocional puede tener importantes consecuencias negativas en la persona».

Capacidad cerebral

El cerebro humano tiene una capacidad enorme que, a día de hoy, continua siendo un misterio en su totalidad. Debido a esto, cuestiones como sentir un aumento de los sentidos o, incluso, miembros fantasma asociados a la identidad animal del therian —por ejemplo, cola en el caso de los gatos o alas en el de los búhos– son posibles desde el punto de vista psicológico.

«Hay diferentes causas. Puede ser por la existencia de una mayor atención selectiva a dicha información, que venga desde la espera de sentirlo psicológicamente, generando la experiencia, como el placebo...», explica Aguilera. «Con respecto a la salud mental, puede ser o no algo grave: requeriría de un estudio personalizado. Pero por si sólo sigue sin ser un trastorno, a no ser que pierda el control general», continúa. «Subestimamos el cerebro, y éste da para todo y más», sentencia la experta.