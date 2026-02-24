Canarias propone una cogobernanza en Aena similar a la de las Autoridades Portuarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, apuntó este martes en el Parlamento la necesidad de implantar en la empresa semipública Aena "una cogobernanza similar a la de las Autoridades Portuarias" -que se incluye en el 'decreto Canarias'- con el fin de que tanto la Comunidad Autónoma como los cabildos y ayuntamientos puedan debatir y analizar sobre la estrategia de tarifas "dejando un cierto margen para la mejora de la competitividad".

"Este sistema de cogobernanza ha funcionado a la perfección en los puertos y arrojaría más luz y transparencia ante posibles dobles varas de medir para los canarios con respecto a otras comunidades autónomas", aseguró Clavijo a una pregunta del presidente del grupo nacionalista, David Toledo.

Trato colonial

El nacionalista se preguntó "hasta cuándo Canarias tendrá que soportar el desprecio, el ninguneo y las promesas incumplidas del PSOE" en asuntos estratégicos para el Archipiélago y acusó al Estado de promover un "trato colonial" a las Islas con respecto a Aena y la subida de tarifas: "actúa como si hiciera oposición a Canarias".

Toledo, que también es secretario de Organización de CC, lamentó la actitud del ministro Ángel Víctor Torres, "que se dedica a complacer a los vascos y catalanes en detrimento de los canarios”, como lo demuestra la gestión de la crisis migratoria, la quita de deuda a Cataluña o la financiación autonómica: "Y ahora con las competencias aeroportuarias y con decisiones que afectan directamente a la movilidad de los canarios".

Infraestructura estratégica

Clavijo compartió con Toledo la importancia de participar de las decisiones de Aena, "porque si no es así, las decisiones no irán en beneficio de los canarios".

"No olvidemos que es una infraestructura estratégica para las islas, no solo por la movilidad, sino porque es básica para nuestro primer sector que es el turismo y de lo que comemos", concluyó el presidente.

