Canarias capta más de 1.000 MW en el primer concurso estatal de potencia firme y movilizará parte de los 500 millones de inversión

Canarias será uno de los grandes territorios beneficiados del primer concurso de potencia firme para sistemas eléctricos no peninsulares resuelto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El proceso, publicado en el BOE, ha adjudicado más de 1.450 megavatios (MW) en todo el país y movilizará una inversión superior a 500 millones de euros, de los que más de 1.000 MW corresponden al archipiélago.

El procedimiento competitivo permite otorgar la compatibilidad necesaria para que las centrales accedan al régimen retributivo adicional, mecanismo que garantiza una rentabilidad regulada y que el precio mayorista de la electricidad sea homogéneo en todo el país, pese al mayor coste de generación en territorios aislados como Canarias.

Más de 1.000 MW para el sistema eléctrico canario

En Canarias se han adjudicado 62 grupos de generación. De ellos, 34 corresponden a nuevas instalaciones (25) o a inversiones adicionales en grupos ya existentes (9), mientras que el resto se vincula a extensiones de vida útil.

Por islas, destacan:

Tenerife , donde se cubre el 50% de las necesidades de nueva potencia con 11 grupos de Sampol.

, donde se cubre el 50% de las necesidades de nueva potencia con 11 grupos de Sampol. Gran Canaria , con 344,14 MW adjudicados frente a los 330 MW convocados.

, con 344,14 MW adjudicados frente a los 330 MW convocados. El sistema Lanzarote - Fuerteventura , que cubre el 67% de su nueva potencia mediante grupos de Sampol (26%), DISA (33%) y Canary Carreteras (8%).

, que cubre el 67% de su nueva potencia mediante grupos de Sampol (26%), DISA (33%) y Canary Carreteras (8%). En La Gomera y El Hierro se opta por extender la vida útil de las instalaciones existentes, dado que El Hierro cuenta con alta penetración renovable y La Gomera mejorará su cobertura con la próxima interconexión con Tenerife.

Garantía de suministro y estabilidad de precios

El régimen retributivo adicional, cuyo coste se reparte al 50% entre el sistema eléctrico y los Presupuestos Generales del Estado, permite asegurar el suministro en sistemas aislados y mantener un precio mayorista igual al del resto del país. En 2025, este mecanismo supuso alrededor de 1.650 millones de euros.

El concurso ha permitido cubrir las necesidades de todos los subsistemas eléctricos hasta 2029, superando incluso la potencia inicialmente convocada en varias islas.

Nuevo marco regulatorio hasta 2031

De forma paralela, el Ministerio ha actualizado los parámetros técnicos y económicos que regirán la retribución de la producción eléctrica en los territorios no peninsulares durante el periodo 2026-2031. Además, ha solicitado al operador del sistema un informe sobre las necesidades de potencia hasta 2031, con el objetivo de planificar futuras convocatorias según la evolución de la demanda.

Con esta adjudicación histórica, Canarias refuerza su seguridad energética y avanza en la modernización de su sistema eléctrico, clave para sostener el crecimiento económico y turístico del archipiélago en los próximos años.