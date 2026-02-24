El Aeropuerto de El Hierro, reconocido como uno de los Mejores Aeropuertos de Europa por ACI
La infraestructura herreña recibe el prestigioso galardón internacional en la categoría de menos de dos millones de pasajeros
El Consejo Internacional de Aeropuertos ha premiado al Aeropuerto de El Hierro como uno de los Mejores Aeropuertos Europeos en la categoría de menos de dos millones de pasajeros, dentro de su programa global de calidad aeroportuaria.
El reconocimiento sitúa a la pequeña infraestructura herreña entre las más valoradas del continente en experiencia de usuario, eficiencia y calidad de servicio, compitiendo con aeropuertos de toda Europa.
Un reconocimiento a la calidad en aeropuertos de pequeño tamaño
El premio concedido por ACI pone en valor la excelencia operativa y el trato al pasajero en instalaciones de menor volumen, donde la cercanía y la eficiencia se convierten en factores clave.
El Aeropuerto de El Hierro forma parte de los diez aeropuertos de Aena distinguidos este año, sumando España un total de 15 galardones en distintas categorías.
España, referente europeo en experiencia aeroportuaria
Además del aeropuerto herreño, también fueron reconocidos el Aeropuerto de Gran Canaria, el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y el Aeropuerto de Menorca, entre otros.
Estos premios refuerzan el posicionamiento de la red española como una de las más competitivas de Europa en calidad aeroportuaria. La ceremonia oficial se celebrará en Estambul a finales de agosto de 2026, dentro del encuentro anual del sector.
