‘Terrero y Gloria’ renueva y mejora los derechos televisivos de la Lucha Canaria por dos temporadas

El programa ‘Terrero y Gloria’, producido por Soluciones Creativas El Plan para Televisión Canaria, ha renovado y mejorado el contrato de cesión de los derechos televisivos de las competiciones organizadas por la Federación de Lucha Canaria para esta temporada y la próxima. El nuevo acuerdo, que se extiende hasta julio de 2027, supone un importante esfuerzo económico por parte de la productora para mejorar las condiciones de los clubes y del ente federativo. El compromiso de la televisión autonómica con el deporte vernáculo se mantiene más firme que nunca con una previsión de realizar entre 40 y 44 retransmisiones en cada una de las temporadas firmadas.

Esta renegociación, liderada por la productora El Plan con el nuevo presidente de la Federación Canaria, Francisco Rivero, se centra fundamentalmente en una mejora de la retribución económica para los equipos. Aunque el acuerdo abarca diversas categorías, el 90% de la mejora se refiere a la Primera Categoría, concretamente al Torneo DISA Gobierno de Canarias que representa la máxima división de este deporte. Con esta firma, 'Terrero y Gloria' continúa siendo el principal escaparate televisivo de la lucha en Canarias y refleja la importancia que históricamente Televisión Canaria ha otorgado a este deporte dentro de su programación.

El conductor del programa, Willy Rodríguez, ha valorado positivamente el acuerdo alcanzado tras unas intensas negociaciones. Según destaca el presentador, "hemos hecho un esfuerzo importante para poder acercarnos a las cantidades que nos estaban pidiendo. El compromiso de la Televisión Canaria en el apoyo directo con este deporte sigue en pie y más firme que nunca". Rodríguez también ha subrayado que, aunque se ha renegociado al alza la retribución económica, se mantienen intactos los días y horas de emisión, asegurando que este nuevo marco permitirá seguir dignificando la disciplina durante dos temporadas más.

El programa de Televisión Canaria amplía su compromiso con las competiciones regionales del deporte vernáculo y refuerza la estabilidad de los clubes / RTVC

Cobertura de base y citas institucionales

A pesar del peso de la máxima categoría, el acuerdo garantiza la visibilidad de todo el ecosistema de la lucha. El calendario incluye finales de Segunda y Tercera Categoría, así como una decena de encuentros anuales dedicados a la categoría femenina, juveniles y cadetes. Se mantienen en la programación los torneos más emblemáticos como el ‘Pancho Camurria’, el ‘Teya Ramos’ o la luchada del Día de Canarias, además de las fases finales bajo el formato de Final Four.

Los próximos hitos de esta cobertura tendrán lugar en la isla de La Palma. El 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de las Mujeres, el programa grabará la luchada institucional entre los equipos Tenercina y Guamasa en Los Llanos de Aridane. Posteriormente, el 15 de marzo, las cámaras se trasladarán a Breña Alta para ofrecer la final del Trofeo Teya Ramos de selecciones juveniles femeninas.

Este nuevo acuerdo consolida a ‘Terrero y Gloria’ como referencia audiovisual de la Lucha Canaria y refuerza el compromiso compartido con los equipos y luchadores y luchadoras que sostienen y dignifican el noble arte de luchar.