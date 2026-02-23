Televisión Canaria arrasa en audiencia: líder en Canarias con ‘En Otra Clave’ y la Gala Drag del Carnaval

La Televisión Canaria consolida su liderazgo en el Archipiélago tras un fin de semana de sobresaliente rendimiento en todas sus franjas estratégicas. Entre el viernes 20 y el domingo 22 de febrero, la cadena pública encadenó emisiones líderes, máximos anuales y cifras que la situaron por delante de las principales cadenas nacionales en Canarias.

El broche lo puso este domingo 22 de febrero el programa En Otra Clave, que se convirtió en lo más visto del día en las Islas con un 18,5% de cuota de pantalla y 138.000 espectadores acumulados, su mejor dato de 2026. El formato de humor presentado por Eloísa González, con 22 años en antena, lideró la noche y arrastró también a sus bloques previos: ‘En Otra Clave: previo’ (16,7%) y ‘En Otra Clave: en capítulos anteriores’ (13,2%).

En la jornada dominical destacaron además los Servicios Informativos. El ‘Telenoticias 2’, conducido por Isabel Baeza, registró un 11,4% de cuota y 94.000 espectadores acumulados, mientras que ‘El Tiempo TN2’ alcanzó un 11,8% con 75.000 espectadores.

Drag Queen 2026 / LP/DLP

Un sábado de liderazgo informativo y tradición

El sábado 21 de febrero, Televisión Canaria volvió a situarse como la cadena más vista en las Islas por segundo día consecutivo con un 10,3% de cuota de pantalla, superando a las principales cadenas nacionales.

El ‘Telenoticias 1 Fin de Semana’, en su edición especial dedicada al Carnaval de Día de Santa Cruz de Tenerife, fue la emisión líder del día en Canarias con un 22,8% de cuota y 125.000 espectadores acumulados. Por su parte, el ‘Telenoticias 2’ fue la primera opción entre los informativos nocturnos con un 14,9% y 106.000 espectadores.

La programación especial del Carnaval de Día de Santa Cruz de Tenerife registró un 10,6% de cuota en el conjunto de sus conexiones, destacando especialmente la retransmisión de sobremesa, que con un 12,4% logró su mejor dato desde 2015.

La noche del sábado se completó con el liderazgo de Noche de Taifas, el programa musical dedicado al folclore conducido por Elvis Sanfiel, que firmó su mejor registro de 2026 con un 13,5% de cuota y 139.000 espectadores acumulados.

La Gala Drag dispara la audiencia el viernes

El impulso del fin de semana comenzó el viernes con la retransmisión de la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que otorgó a Televisión Canaria un liderazgo indiscutible con un 26,2% de cuota de pantalla y 249.000 espectadores acumulados.

El certamen, presentado por Roberto Herrera y Yanely Hernández, alcanzó su mejor seguimiento medio desde 2023 con 143.000 espectadores. En la provincia de Las Palmas, la gala logró un seguimiento masivo del 33,9% de cuota.

El minuto de oro se produjo a las 22:24 horas, cuando 173.000 espectadores seguían simultáneamente la retransmisión, con un 30,4% de cuota de pantalla, situando a Televisión Canaria como la opción preferida de la audiencia canaria por delante de todas las cadenas nacionales.

Noticias relacionadas

Con estos datos, la cadena pública confirma un fin de semana histórico y refuerza su posición como referente audiovisual en el Archipiélago.