La Palma recibe una ‘lluvia’ de millones de euros por los rodajes realizados en 2025

Si hace una semana La Palma fue noticia por ser reconocida como la Mejor Localización Europea 2026 en el marco de la European Film Market de la Berlinale, esta vez lo vuelve a ser por la lluvia de millones que generaron los 25 rodajes que se llevaron a cabo el pasado año en la Isla Bonita. Estos dos hitos posicionan este enclave del Archipiélago como uno de los más cinematográficos del momento.

El reconocimiento obtenido en Alemania consolida a los paisajes volcánicos [la zona cero de la erupción del Tajogaite se ha convertido en una de las más filmadas] y los bosques de laurisilva como los escenarios naturales más destacados de la Isla. Netflix, por citar uno de los ejemplos más potentes, explotó al máximo esos recursos en La Palma, una producción danesa repleta de grietas cinematográficas, pero que convirtió al territorio palmero en uno de los más visitados por los telespectadores durante semanas.

La productora Sur Film es, sin duda, otro de los baluartes de este auge gracias al trabajo desarrollado en proyectos como Pluribus, Hostage y The Witcher, todos con un sello palmero. «Este éxito refuerza la visibilidad global de la Isla y sirve para atraer inversiones que fortalecen de manera sostenible a la industria local», destaca la consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo sobre los ingresos que se están obteniendo con la tramitación de los permisos de rodajes.

Más de un centenar de planes

La Palma Film Commision gestionó el año pasado 146 proyectos audiovisuales en la Isla. Muchos de ellos aún se encuentran en una fase embrionaria o a las puertas de ser abordados en los próximos meses. Los que sí se materializaron fueron 25 rodajes que pagaron la totalidad de las tasas religiosamente. Con este panorama, en el acumulado de 2025 aparecen subrayados en rojo 61 días de rodaje, la tramitación de 87 permisos [entre las distintas administraciones] y la firma de 137 contratos directos.

Todo esto generó un impacto económico directo estimado en 3.718.542,70 euros. Aunque los datos son ligeramente inferior a los que se acumularon en 2024, cuando se certificaron producciones de un mayor calado, los ingresos obtenidos certifican que La Palma sigue siendo una especie de imán para los que toman decisiones en el séptimo arte o el mundo de la publicidad: los anuncios son un filón para las Islas en general debido a la inclinación de las grandes marcas internacionales a la hora de buscar localizaciones exclusivas, baratas y bien conectadas [el Archipiélago es una pieza clave al estar ubicado en el tránsito de tres continentes], además de las ventajas fiscales derivadas de los días de trabajo en Canarias.

Para el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, «el audiovisual se consolida como una herramienta real de diversificación de la economía», añadiendo que «los datos demuestran una consolidación que nos permite proyectar un crecimiento sostenido en los próximos años». De la presencia de la marca palmera en las grandes producciones internacionales y plataformas globales dice que «ahora mismo estamos compitiendo en el mercado audiovisual con territorios de primer nivel mundial, tal y como se reconoció hace unos días con el premio obtenido en la EUFCN Award a la Mejor Localización Europea». n